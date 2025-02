Nueva concentración en apoyo a los trabajadores de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba

La problemática llega al Parlamento de Andalucía

Laconvocó ayer una nuevaa los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) , que aseguran llevar. La protesta, que se desarrolló a las puertas del, contó con el respaldo de la, así como de los colectivos de La Rambla, Montemayor, Fernán Núñez y Cabra., secretario general de CTA, denunció que "la situación de los trabajadores de las ambulancias, a los que, es" y lamentó que la"no esté pendiente" de "esteque tiene contratado con una empresa externa", a pesar de que "desde hace tiempo".Por su parte,, técnico de ambulancia, recordó que lacomenzó el pasado, a causa "no solo del impago de cinco nóminas sino, además, a la" con el que deben desarrollar su trabajo.En ese sentido, Reina se refirió a "extintores y material de las ambulancias caducado" que camuflan con pegatinas, así como a la decisión de la empresa de"que tendrían que prestar servicio en los hospitales de Montilla o Puente Genil" a otros traslados que la empresa tiene contratados en otros municipios con compañías comoA juicio del portavoz de los trabajadores, "esta situación", ya que, "o bien no llegan a tiempo a las citas médicas que tienen concertadas o–a veces, hasta toda una mañana– para que la ambulancia los lleve de vuelta a casa".Durante la concentración que tuvo lugar ayer a las puertas del, los trabajadores desvelaron que TSC "está endesde septiembre", aunque no se les habría comunicado de manera oficial."Los problemas comenzaron en julio del año 2023 pero fue el pasado verano cuando las cosas, hasta dejarnos de ingresar cinco nóminas", señaló el portavoz de los afectados, quien aseguró que la empresa "ha amenazado" con no pagarles. Sin embargo, ayer confirmaron quehasta recibir sus salarios.Tan solo un día después de que, la situación llegó al Parlamento de Andalucía donde el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado , en una pregunta dirigida a la consejera de Salud y Consumo de la, denunció que "la situación de las ambulancias en Andalucía es"."Sabemos que la derivación a la sanidad privada y a las empresas privadas por parte del servicio de transporte sanitariono solamente del servicio, sino también del", aseguró el parlamentario andaluz, quien añadió que, en el caso de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba, sus empleados "llevan un año y medioy llevan cinco meses sin cobrar".A juicio del coportavoz de Podemos Andalucía, "eso es un robo por parte de la empresa a la Junta de Andalucía", toda vez que denunció la presencia de "de los que están en las licitaciones, UVI que están mal empleadas,que no se solventa y un maltrato permanente y sistemático a los empleados y a los usuarios".En respuesta a José Manuel Gómez Jurado, la consejera de Salud y Consumo declaró que "en cuanto fuimos conocedores" de la situación por la que atravesaban los trabajadores, "le hemos exigido a la empresa que nos dérespecto a esos pagos" y reiteró,, que la Consejería de Salud y Consumo "ha pagado pertinentemente a la empresa, por tanto, vamos a ejercer nuestraque realmente eso se cumpla por parte de la empresa".La respuesta no satisfizo al coportavoz de Podemos Andalucía, quien no ocultó su "" porque desde el Gobierno andaluz "digan quepara conocer lo que está pasando, cuandoque se está denunciando esta problemática".A juicio de Gómez Jurado, "eso es una: eso es lavarse las manos con una problemática que está causada por una empresa que está contratada por la Junta de Andalucía", denunció el parlamentario cordobés, quien recordó a la consejera que ", denunciar a la empresa y, por encima de todo, recuperar el servicio por parte del" porque, según defendió, "todos los informes que se han hecho al respecto demuestran que cuando se presta un servicio directoy, sobre todo, hay mucha más posibilidad dede los usuarios y los derechos de los trabajadores".Por su parte, Rocío Hernández anunció que Transportes Sanitarios Sur de Córdoba ha comunicado al Ejecutivo autonómico que "está en unaesta semana" y que, por tanto, "esta semana es cuando va a abonar a los trabajadores la nómina del mes de enero y que esa deuda que tiene con ellos, que no es la misma con todos los trabajadores,junto con la nómina de febrero, marzo y abril"."Y si eso no es así, tomaremos lasque tengamos que tomar efectivamente o la restricción del contrato, que sería, quizás, la más tajante", advirtió la titular de Salud y Consumo, quien no obstante se mostró confiada en que la empresa cumpla con lo anunciado. "Y si no es así, a lo largo de la semana que viene tomaremos las", concluyó.