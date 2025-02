Más de 2.000 personas reciben en Córdoba el apoyo de Cruz Roja por la bajada de temperaturas

están recibiendo en estas semanas eldeante laen la provincia de Córdoba. Personas sin hogar, mayores –en especial, quienes están– y familias que sufrenconstituyen el principal foco de la intervención de la institución humanitaria para combatir losDesde ayudas para elbásicos como luz o agua hasta elpara el, pasando por elde personas mayores o laa quienes no tienen un hogar en el que refugiarse del frío, las acciones que Cruz Roja impulsa en Córdoba para hacer frente a la bajada de las temperaturas son variadas, pero todas tienen un denominador común: estar dirigidas aante las consecuencias del frío.En ese sentido, cobra especial importancia estos días la labor que la entidad realiza cona través de su, que recorre las calles de la capital martes, jueves y sábado para ofrecera unos ciudadanos que, con este clima gélido, ven cómo se acrecienta su situación de“Si vivir en la calle ya es de por sí una situación, extrema, en esta época del año y con la bajada de las temperaturas se vuelve mucho más complicado. Por eso tratamos dereforzando nuestras atenciones con comida y bebida reparadora y ropa de abrigo. Y, sobre todo, con elque tanto necesitan las personas que se encuentran en esta situación”, explica, la técnica de Cruz Roja que, a escala provincial, coordina laConcretamente lasque está repartiendo el voluntariado de la entidad estos días son mantas, cuellos y gorros facilitadas por la, un grupo de mujeres que tejeAsimismo, la institución humanitaria ha iniciado estas semanas la campaña, por la que llama a los domicilios depara hacer seguimiento de su estado de salud y ofrecerles una serie de consejos para prevenir los efectos de la bajada de las temperaturas.El centro de contacto encargado de coordinar todo este programa cuenta conde los usuarios y usuarias, esto es, una base de datos en la que se almacena información sobre quienes requieren unapor su situación de riesgo, enfermedad o vulnerabilidad.De este modo, la iniciativa persigue no solosobre cómo afrontar las bajas temperaturas evitando riesgos para la salud, sino tambiénde personas por el frío y activar, en el caso de que sea necesario, a losA esto hay que añadir, por último, lasque Cruz Roja ofrece a familias que se enfrentan este invierno a la pobreza energética, es decir, que no pueden satisfacer una cantidad mínima de servicios de energía para cubrir sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unaspara la salud. Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja desarrolla diversosque tratan de dar respuesta a esa realidad y atienden a aquellas personas y familias en situación de