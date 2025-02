Lista de los mejores asistentes de la historia del fútbol

Los asistentes más eficaces de la historia

1. Está Thomas Müller y sus 316 asistencias en 938 partidos.



2. El brasileño Pelé dio 369 pases en 858 partidos.



3. Messi está fuera de competición. Ha dado 417 pases efectivos en 1101 partidos. Y ése no es el límite.

Comparar a jugadores de distintas épocas resulta fascinante, aunque poco objetivo. Sin embargo, el fútbol evoluciona constantemente, y lo que era relevante hace una década puede estar completamente obsoleto hoy en día. Por ejemplo, Ryan Giggs está entre los 10 primeros. En 1.025 partidos, ha dado 261 asistencias. Beckham, compañero en el Manchester United, dio 266 asistencias, pero durante 839 partidos. En el top 5 de asistencias de todos los tiempos está De Bruyne y sus 304 pases en 724 partidos. También vale la pena recordar a Luis Suárez. Dio 302 asistencias en 945 partidos.