Las opciones de ocio y turismo crecen para Montilla

La naturaleza, un valor añadido en la región

La colaboración público-privada es obligatoria

La especialización del entretenimiento digital

La inversión tecnológica como activo fundamental

El entretenimiento digital supone un auténtico filón para municipios como Montilla, que han visto cómo se multiplican sus opciones de ocio por la innovación tecnológica.Este núcleo urbano es uno de los principales motores económicos de la provincia de Córdoba, aunque su potencial no puede compararse con otras ciudades del territorio nacional. Sin embargo, el proceso de digitalización homogeniza las opciones de ocio y le aporta un valor diferencial a Montilla.La posibilidad de combinar naturaleza, deporte, gastronomía, cultura o descanso con una conexión perfecta a la red supone una ventaja competitiva importante. La cobertura 5G alcanza al 89% de la población española desde mediados de 2024 según los datos ofrecidos por Telefónica, algo que acerca todavía más a los pueblos del interior de España.Otro de los elementos diferenciales de Montilla y sus alrededores a la hora de ensalzar sus opciones de ocio tiene que ver con el sector turístico. El crecimiento de esta industria en España es vertiginoso, pero escapar de la masificación también se encuentra a la orden del día.El ecosistema natural de Montilla es una de las grandes señas del municipio, especialmente cuando ampliamos la mirada hacia toda la región. La Campiña Sur Cordobesa destaca principalmente por su historia y su sabor, pero sin pasar por alto sus imprescindibles humedales.Esta combinación es uno de los grandes orgullos de la población local, pero también un aliciente para cualquier visitante. Eso sí, la cercanía respecto a ciudades como Córdoba, Málaga o Sevilla impiden su masificación, algo que actualmente se traduce en un estímulo especial.La naturaleza se ha convertido en un valor añadido para el ocio por tres razones principales: la necesidad de escapar de los grandes núcleos urbanos, el amor que transmiten estos municipios a cualquier viajero y la posibilidad de combinarse con otros sectores del entretenimiento.Por supuesto, este proceso de diversificar las opciones de ocio y entrar de lleno en la era de la digitalización sería imposible sin la colaboración público-privada. Este tipo de iniciativas no depende únicamente del Ayuntamiento de Montilla, sino de toda la provincia en su conjunto.Uno de los ejemplos más interesantes de estos últimos meses son las plataformas digitales en Córdoba para impulsar el comercio de proximidad. La intención de tejer lazos entre los municipios de la región es sumamente importante, debido a que genera una capacidad asociativa muy importante a la hora de afrontar cualquier reto socioeconómico.La posibilidad de reforzar a los pequeños empresarios y apostar por un modelo de emprendedores locales es fundamental. De hecho, esta es la única vía posible para retener el talento en la provincia y generar alicientes para que las nuevas generaciones no busquen oportunidades fuera.Todo este proceso nos lleva al eje central del ocio en Montilla, ya que el entretenimiento digital ha multiplicado las opciones en las zonas rurales de España. Ahora, nos conectamos igual de rápido a la red desde grandes ciudades en la Campiña Sur Cordobesa.Por lo tanto, el ocio digital se especializa para llegar a nuevos tipos de usuario. Las demandas en un lugar sobresaturado de estímulos como Madrid no son iguales a las necesidades de los visitantes de esta región andaluza.La proliferación de webs con guías y agendas con la oferta de ocio de Montilla es un ejemplo muy interesante. Este tipo de información detallada no suele recogerse en los medios de comunicación provinciales, pero tiene una gran acogida entre turistas e incluso habitantes de estos municipios.Otro caso llamativo es el de las aplicaciones para senderistas, que recogen diversas rutas por la laguna de Jarata y sus alrededores. La información detallada sobre el tiempo, el perfil o puntos de interés en la zona supone un paso más hacia contenidos digitales específicos.El objetivo principal de estas iniciativas es emular los procesos exitosos de especialización que han tenido otras industrias, algo que también sucede con los casinos online en España . Las experiencias de juego que ofrecen son distintas en función de nuestra ubicación o los datos que aportan sus propios motores de búsqueda.La intención en todos estos casos es ofrecer servicios concretos e individualizados, que aporten siempre un valor diferencial para el usuario que los recibe. Un filtro dentro de un océano enorme de posibilidades como es Internet.Por último, otros sectores tradicionales que han caracterizado la economía tanto de Montilla como de la Campiña Sur Cordobesa también necesitan inversión tecnológica. El empleo de fondos europeos es perfecto para este objetivo y se traduce en una mayor competitividad a medio plazo.Todas las industrias necesitan digitalizarse para optimizar procesos y reducir costes, algo que se traduce en un mayor margen de beneficios. Este crecimiento económico se reinvierte a su vez en la región y genera un recorrido circular imprescindible para retener talento.Las opciones de entretenimiento centradas en Internet, las múltiples oportunidades que ofrece el ecosistema natural de montilla o el turismo son tres ramas principales de ocio que imperan en el municipio. El abanico de posibilidades aumenta con el paso del tiempo y Montilla está a la altura de asumir nuevos retos de cara al futuro inmediato.