La Guardia Civil investiga el hallazgo de dos cadáveres en una vivienda de la calle Rafael Alberti

Lainvestiga desde primera hora de esta tarde elen una vivienda de la, una vía que discurre paralela a las calles Gabriel Celaya y Pablo Neruda, en la conocida como, y que conecta lacon laSegún ha confirmado ala, las víctimas serían uny una. Por el momento no han trascendido lasni lasen las que han sido hallados los cuerpos. No obstante, elatendió el primer aviso en relación a este caso a lasLasapuntan a un presunto caso deaunque, por el momento,ha podido confirmar o desmentir este extremo. No obstante, tal y como han asegurado afuentes, agentes de lase encuentra en estos momentos en el, donde se han concentradode la Guardia Civil y de la Policía Local. Las mismas fuentes han desvelado, en cualquier caso, que se trataría de dosTal y como han precisado afuentes próximas a la investigación, los dos cadáveres hallados en la vivienda seránviernes al, con sede en, donde se les practicará lapara determinar lade ambos fallecimientos.Los hechos han despertado uny las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, donde existe unque espor los vecinos de la