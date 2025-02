Igualdad máxima en una batalla de poder a poder

Montilla Club de Fútbol 1-1 Chiclana Club de Fútbol

Montilla Club de Fútbol: Molero, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Moslero, Fraile y Hugo Navarro. También jugaron: Sabariego, Manolete, Sergio Heredia, Gorka y Pedro Crespín.

Chiclana Club de Fútbol: César, Raúl, Benítez, Jaime, Sergio, Dani, Agustín, Alberto Ramos, Pecci, Carri y Popi. También jugaron David, Argudo, Pascual, Natera y Narváez.

Goles: 0-1 Carri, de penalti (m. 13); 1-1 Soto (m. 30).

Árbitro: Cruz Viejo, Álvaro (Huelva). Amonestó por parte local a Juanito y Alfonso Carraña. En el bando visitante, los amonestados eran Raúl, Alberto Ramos, Pecci, Popi y David. Expulsó a Jaime, jugador visitante, por roja directa (m. 58).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.

Elcontinúa una jornada más. Por novena vez consecutiva, los jugadores desumaron en la competición doméstica alfrente al líder, elEn unaen ambos lados, el cuadro vinícola tuvo sus, no pudiendo culminar la remontada pese a contar condurante gran parte del segundo tiempo. Elde los auriverdes se midió a un Chiclana más vertical, dosque brindaron al espectador unEl partido comenzó conen el once auriverde.entraron en el esquema inicial planteado por Isaac Cuesta con respecto a la jornada anterior ante la Unión Polideportiva Viso . Los minutos inaugurales fueron deUn centro deal segundo palo fue rematado porde manera defectuosa, siendo laa los 3 minutos de juego. Instantes después, variasserían despejadas con dificultades por la defensa chiclanera.Pese a ello,para el plantel visitante cuando mejor estaban los montillanos. En un balón dentro del área, el esférico golpeó en la mano de, señalando el colegiado la. Pese a laspor un posiblede un jugador chiclanero en la acción, el colegiado no dudó en su decisión, certificando el penalti.anotó con un disparo cruzado, adelantando al conjunto deEl tanto no cambió la dinámica del primer acto. El Montilla siguió moviendo el esférico, se mantuvo comoy merodeó la meta chiclanera en distintos arreones que no tuvieron éxito hasta el minuto 30. Un córner ejecutado pora la perfección lo aprovechópara mandar el cuero al fondo de las mallas con un certero remate de cabeza.Unpor la grada, deseosa de ver a los suyos recompensados por su buen hacer ante un líder que tuvo que salvaguardar su portería en la recta final ante el empuje local. La firmeza defensiva chiclanera provocó que el marcador no se moviera más, llegando al descanso conTras el paso por vestuarios, el paisaje cambió en los compases iniciales. Un Chiclana más desahogado buscó ela la espalda de la defensa montillana. Uny que puso en problemas a laen varias ocasiones.Destacó un mano a mano deanteque el guardameta vinícola blocó con su rostro a los 53 minutos de juego. El Chiclana fue a más, aunque el Montilla también mostró suy solventó los acercamientos foráneos.Llegados al minuto 58 de encuentro, el partido sufrió una circunstancia que cambió el paisaje dibujado en el segundo acto.vio lapor pisar a un rival que se encontraba en el suelo, siendo esta acción observada por el asistente y posteriormente sancionada por el colegiado con la expulsión. El Chiclana se quedó con un efectivo menos, disfrutando el Montilla de unaque le hizo retomar elSin embargo, los montillanos se encontraron ante unapor parte del conjunto chiclanero. Los intentos vinícolas fueron repelidos una y otra vez por los visitantes, siendo unhasta el final. El Chiclana mostró suen la gestión de situaciones adversas, teniendo incluso sus opciones en varios contragolpes que el Montilla tuvo que solventar con todo el equipo volcado en ataque.Lasdeja a los de Isaac Cuesta con, en. La próxima cita será este domingo, ante el, en tierras carbulenses.