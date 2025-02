Carlos García Cobos presenta la versión orquestal de su 'Montilla Theme'

Diez meses después de, el reputado percusionista montillano, compositor de música para videojuegos, ha querido dar unaa su proyecto y ha presentado lade estaque, de este modo, ha pasado de evocar elde las videoconsolas de 8 bits a transformarse en uny propio de una gran producción cinematográfica.El proyecto, que vio la luz el pasado 13 de abril, es elde las dos grandes pasiones de Carlos García Cobos: lay los. "Nunca he podido separar estas dos vertientes y, de hecho,, en gran parte, gracias a lo que me inspiraron los videojuegos", reconocía el artífice deen declaraciones a Montilla Digital Nacido en Montilla el 31 de marzo de 1995, Carlos García Cobos se formó tanto en elcomo en el, donde obtuvo los títulos en enseñanzas profesionales y artísticas superiores en la. A su vez, cursó un, para Educación Secundaria y Bachillerato, en laProfesor en la Escuela Tararea de Córdoba , donde trabaja a diario con grupos y asignaturas muy diversas que cubren gran parte del espectro de la, Carlos García Cobos ha impartido tambiénde diferentes asignaturas como Lenguaje Musical o preparación para pruebas de acceso al conservatorio."Aunque he trabajado durante muchos años en diferentes áreas musicales, la mayor parte de mi experiencia y de mi trayectoria profesional se centra en la enseñanza y en la", reconocía el compositor montillano, que inició su periplo laboral como profesor en la, donde impartía clases grupales de Percusión, especialmente dey de"Más tarde, tuve la suerte de poder trabajar como profesor de Percusión en la Escuela de Música de, en la que he estado cerca de cuatro años y de la que me llevo una gran experiencia y buenos recuerdos", añadía García Cobos, quien no ocultaba el orgullo que suponía para él haber sidodel también montillanode J.Leiva Percussion , de quien recibió clases de Batería con apenas 11 años.Un poco más adelante, en plena adolescencia, Carlos García Cobos formó sujunto a sus amigos "de toda la vida",, con el que actuó en numerosos eventos culturales que se organizaron en aquellos años en Montilla, como la inauguración de la. A su vez, uno de los grupos que le dejaron más huella fue, que mezclaba diferentes géneros musicales y que le permitió actuar en numerosos escenarios, como el de la Noche Blanca de Montilla Un poco antes, a la edad de 16 años, Carlos García Cobos ingresó en el, en la especialidad de Percusión, y muy pronto descubriría que quería dedicarse profesionalmente a la música. "Esto hizo que siempre estuviera: la música clásica, gracias a la percusión sinfónica, y la música más contemporánea, gracias a la batería", rememora.No en vano, además de formar parte de la Banda de Música Pascual Marquina de Montilla y de la, el percusionista montillano ha actuado con la, con lay con la, especializada enEn la actualidad, elde Carlos García Cobos se centra fundamentalmente en dos áreas: lay la. "Son dos mundos que me apasionan y, en esta última etapa profesional, estoy desarrollando unapara enseñar música y también batería", relataba el artista montillano, que comparte en su canal de Youtube muchos de los ejercicios que escribe para sus alumnos "por si al resto deles pueden ser de utilidad".Con todo, elde la trayectoria artística de Carlos García Cobos es, sin duda, la. "A la par que cursaba mis estudios de Percusión, tenía muchas inquietudes en todo lo relacionado con la, por lo que intenté formarmeen todas las dimensiones que esta área conlleva, como armonía, contrapunto, orquestación, informática musical o diseño sonoro", detallaba.Y aunque el creador montillano ha escrito–como– y ha realizado, reconocía estar "concentrando esfuerzos" en unir sus dos pasiones: la música y los videojuegos. Es así como surgió"Tengo muchosde quedar enpara jugar a videojuegos junto a otros niños y hay calles que relaciono directamente con un juego y con una música concreta", detalla Carlos García Cobos, quien aseguraba, no obstante, que hay un título que "" a toda una generación de chavales de su pandilla, World of Warcraft , que permitía jugar en línea enTodos estos son los ingredientes que le impulsaron a escribir, la. "La idea era sencilla:, cómo sería entonces su música", se preguntó el creador de este proyecto íntimamente unido a sus vivencias de la infancia que, ahora,Uno de los estilos que más le inspiraron a la hora de escribir su melodía fue elde las, como la popularque salió al mercado en 1989. "Los primeros modelos tenían unpero, precisamente gracias a esta limitación, consiguieron albergar composiciones que, a día de hoy,", detallaba el creador de, que quisoa este estilo musical conocido como, así como "a toda Montilla y a sus gentes".