Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (3)

AURELIANO SÁINZ

FOTOGRAFÍA: AURELIANO SÁINZ

La imagen de portada debería ser un hecho más frecuente en nuestra sociedad, ya que las prisas, las pantallas y los medios metiendo ruido nos hacen estar en un sinvivir sin que la tranquilidad y la calma formen parte de nuestras vidas cotidianas. Es lo acontece en la instantánea que recogí paseando por Córdoba al cruzarme con dos hombres mayores charlando tranquilamente: uno le habla al otro, que escucha atentamente y con una sonrisa que, suponemos, está relacionada con lo que le cuenta.Lógicamente no sé de qué hablaban, pero llevaban un rato en esta posición sin modificarla, por lo que me animé a fotografiarlos. No creo que sea ninguna intromisión en su ámbito personal o privado, dado que lo primero que se nos viene a la cabeza es precisamente la cordialidad que se refleja entre ambos en un encuentro, quizás, inesperado entre ellos.Esto nos da pie a que continuemos en esta senda de aforismos o frases que voy extrayendo de distintos autores que a buen seguro tienen algo que decirnos sobre algunos de los aspectos del ser humano, es decir, de nosotros mismos, de nuestro modo de ser, de nuestros valores y comportamientos.1. “” [].El novelista francés André Maurois es conocido en nuestro país por las numerosas biografías de personajes famosos que escribió; en cambio, de sus novelas, si no me equivoco, solo se tradujeron al castellano dos de ellas, lo que da lugar a que sea poco conocido en el campo de la ficción en España. La frase suya que he destacado se remite al sentimiento de igualdad y empatía, valores muy difíciles de mantener en nuestra sociedad cargada de rechazos y exclusiones.2. “” [].El psicólogo y psicoanalista alemán Erich Fromm ha sido y es uno de los más leídos de todos los tiempos. Aún hoy, se siguen editando algunos de sus libros más conocidos, entre los que cabría destacar. Esta frase suya nos hace ver que cuando nacemos somos seres inocentes que no portamos la bondad ni la maldad, aunque conviene apuntar que se tienen emociones o sentimientos primarios básicos, positivos y negativos, de modo que hay que potenciar una educación que fomente los primeros y reduzca los segundos.3. “” [].En apoyo a la frase de Erich Fromm viene la muy breve del poeta latino Juvenal. En cierto modo, lo que llamamos maldad en alguna persona es algo unido al carácter que se ha ido formando con el paso del tiempo, debido a circunstancias externas o internas. A fin de cuentas, ya fue el propio Aristóteles quien nos advertía que para comprender las acciones con los que actuamos hay que entender la personalidad del actuante. Un problema habitual se encuentra en que solemos enjuiciar de manera global a una persona a partir de un hecho concreto.4. “” [].Estoy completamente de acuerdo con el gran psiquiatra de que uno de los grandes males que anida en las relaciones humanas es la mentira; no el error o la equivocación, a las que todos estamos expuestos. ¿Y qué decir de la sociedad digital en la que ahora vivimos donde las mentiras, los bulos, las difamaciones, los engaños… están a la orden del día? ¿Qué pensar de nuestro mundo cuando el personaje que ahora gobierna la primera potencia es un mentiroso patológico que es apoyado y ha sido encumbrado por una parte significativa de la población estadounidense?5. “” [].Es muy poco conocido en nuestro país el escritor y dramaturgo rumano Valeriu Butulescu. Por mi parte, debo apuntar que solo cuento con un libro suyo, pero que me parece magnífico. Es una antología de dichos y aforismos que ha ido publicando a lo largo del tiempo, en la que resume toda su imaginación e ironía, y que, con mayor fuerza aún, me recuerda a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna.Todos conocemos la primera parte de la frase de Butulescu, dado que se basa en el principio moral “Ama al prójimo como a ti mismo”. Pero en la segunda ya apunta a todos aquellos que considerándose “muy creyentes” no tienen ningún problema al manifestar que no son racistas… aunque los negros y los ‘moros’, según ellos, deben estar en sus países; o que España se está llenando dey se les da más dinero que a las señoras jubiladas; o que se envía más dinero a los palestinos de Gaza que a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana, etcétera.