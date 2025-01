Un Juzgado condena la discriminación salarial sufrida por una enfermera del Hospital de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: JUNTA DE ANDALUCÍA (ARCHIVO)

Elhaa la extinguidaa abonar a unadellaque sufrió por laa la que fue sometida "".El fallo, que ha sido dado a conocer por el, afecta a unay de ladel Hospital de Montilla que, tras comunicar que, vio adaptado su puesto de trabajo debido a las restricciones derivadas de su estado.Estas medidas, que incluyeron lay prolongados, derivaron en una, al no percibir los complementos de nocturnidad, turnicidad y festivos entre los meses de agosto y octubre del año 2021.La sentencia declara que la reducción salarial sufrida por la trabajadora constituye una "" y "en materia de igualdad y protección de la maternidad", según desveló, secretario de Acción Sindical de SATSE Córdoba, quien recordó que "las adaptaciones laborales por razones de embarazo deben garantizar el, de acuerdo con el principio de indemnidad salarial".Desde SATSE subrayan que este caso "pone en evidencia unaque afecta de manera desproporcionada a las mujeres en el ámbito sanitario" Para Manuel Díaz, "es intolerable que una medida destinada a proteger la salud de las trabajadoras embarazadas termine".En ese sentido, desde el Sindicato de Enfermería se muestran convencidos de que "adaptar el puesto de trabajo", ya que "se trata de un derecho garantizado por nuestro ordenamiento jurídico y respaldado por la normativa europea".SATSE destaca que la, que se ha conocido recientemente, "también pone de relieve la importancia de aplicar correctamente las normativas y los acuerdos vigentes en Andalucía que garantizan que las trabajadoras sanitarias, incluidas las enfermeras,durante los periodos de adaptación laboral por embarazo".En concreto, el fallo judicial menciona que cualquier reducción en las retribuciones debida a adaptaciones laborales "vulnera tanto el derecho de igualdad como lasaplicables a las trabajadoras gestantes".La organización sindical también señala que "este tipo de situaciones no solo afectan la estabilidad económica de las trabajadoras", sino que "también generan unqueen el entorno laboral". En ese sentido, SATSE insta ala "para asegurar que las adaptaciones laborales no supongan una pérdida de derechos retributivos para las enfermeras".Para Manuel Díaz, "en ningún ámbito y, mucho menos, en el laboral". En ese sentido, defiende que "y no un derecho que se vulnere de forma sistemática". Por ello, hace un llamamiento a las Administraciones "para que se implementenque eviten este tipo de discriminaciones".Finalmente, SATSE recuerda su compromiso de seguir trabajando paraen el ámbito sanitario, así como la, especialmente encomo el embarazo, la maternidad o la lactancia."La sentencia es un, pero el sindicato continuará vigilante para evitar que estas discriminaciones vuelvan a repetirse", sostienen desde SATSE, al tiempo que ponen a disposición de todas las enfermeras afectadas susy su respaldo "para reclamar cualquier derecho vulnerado".