Montilla rendirá tributo a las víctimas del campo de concentración nazi de Gusen

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.P. BELLIDO / TRIÁNGULO AZUL

Else sumará este año a, un proyecto ideado por el artistaque, gracias a la iniciativa de la Asociación Triángulo Azul Stolpersteine Córdoba y Jaén , permitiráde los ocho montillanos que perdieron la vida en elDe este modo, la localidad de la Campiña Sur se sumará en los próximos meses a este proyecto iniciado en la ciudad alemana dey que se extiende ya por más de una. A través de unos pequeñosde apenas diez centímetros, recubiertos por una fina lámina de latón, la iniciativa rinde tributo a las"Las placas se colocan siempre en la acera, justo delante de la", detallan desde la Asociación Triángulo Azul, para aclarar que si estos datos no se conocen, lospueden ubicarse en el lugar de trabajo o en unde la localidad.Según el listado de 4.427 personas que publicó en 2019 el Boletín Oficial del Estado (BOE) , un total de–dos de ellos, los hermanos González León, reseñados como vecinos de Lucena– perdieron la vida en, un grupo de campos de concentración nazis situados a unos veinte kilómetros de laLa lista publicada en el BOE, que puede consultarse en este enlace , contó con la colaboración de diversos investigadores, entre los que se encuentra el historiador jiennense, autor de, y fue coordinada por, profesor titular del Área de Historia Contemporánea de laEn el listado aparecen los datos de ochos montillanosen el momento de su fallecimiento:y los hermanos–que, no obstante, aparecen inscritos como naturales de Lucena–. De igual modo, se recoge el nombre de, registrado como natural de la localidad granadina deaunque, durante años, se había considerado vecino de Montilla.El 15 de mayo de 2010, el Ayuntamiento de Montilla, dedicando la plaza que se encuentra en la confluencia de las calles Poeta Miguel Hernández, San Juan Despí y Alfareros a los. El acto de inauguración contó con la presencia de la entonces alcaldesa,; del concejal de Cultura del, así como de varios familiares de los homenajeados.Desde entonces, este enclave recuerda la figura de, natural de Lucena aunque, con muy pocos años, se trasladó a Montilla para vivir con su familia. Carbonero de profesión y, se enroló en el, en el que alcanzó el grado deen varios frentes de Andalucía y Aragón hasta que las tropas franquistas tomaron Cataluña y emprendió el camino del, donde pasó por losTras la ofensiva hitleriana en suelo francés, los nazis internaron a Manuel González León en el, en la Baja Sajonia alemana y, posteriormente, en julio de 1941, lo deportaron aadonde llegó el 22 de julio de 1941 junto a otros 60 republicanos. Murió tres meses después, a los. Su hermano Juan fallecería tan solo, también en el subcampo de"Estos montillanos, que se marcharon huyendo de unay de un, no merecíansino que debían estar presentes en la mente de todos sus conciudadanos yen los anales de esta histórica ciudad", declaró la entonces regidora montillana, durante el acto de inauguración de la Plaza.es lacon másen el campo de concentración nazi de, con. Solo Barcelona, con 469 desaparecidos, y Madrid, con 242, superan a la provincia cordobesa en este macabro ranquin que el Gobierno de España quiso hacer público en 2019 para honrar la memoria de los miles de republicanos asesinados por el nazismo.