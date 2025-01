La gripe se dispara: los contagios llegarán al máximo en los próximos días

Variedad de síntomas

. Así lo han podido constatar las autoridades sanitarias que prevén que. No en vano, según el último informe semanal del, durante la primera semana del año –del 30 de diciembre al 5 de enero pasados–, la(IRA) en Atención Primaria a nivel nacional fue de. Esto supone un incremento del 33,5 por ciento con respecto a los datos de la semana 49 de 2024, la anterior alLa situación es, con 929,3 casos por cada 100.000 habitantes; la Comunidad Valenciana, con 905,7; Cataluña, con 901,8; y Navarra, con 859,3 casos. Entre lasdestacan, por un lado, “lasque se están registrando en los últimos días y la”.Por otro lado, influye negativamente “el aumento de lasy laspropias de la época navideña que acabamos de pasar”, en opinión de, doctor en Virología, investigador y profesor de Microbiología de laDentro de estede las infecciones respiratorias, laha alcanzado los 62,6 casos por 100.000 habitantes que, lo que supone un aumento del 88 por ciento en las últimas dos semanas. En ese sentido, el doctor Nistal advierte de que “llegaremos alen unos días y este contexto de contagios elevados y convivencia de diversos virus respiratorios”.Ante este repunte de los contagios, Estanislao Nistal recomiendacomo “vacunarse,con frecuencia,de manera habitual” y recuerda que “el comportamiento de la propia población va a ser esencial parade la situación”.En caso de presentar síntomas, el doctor Nistal recomienda “en lugares públicos y, especialmente con, como ancianos, personas inmunodeprimidas o con enfermedades crónicas. No debemos olvidar que la gripe es unaquepara algunas personas”.Loscausantes de la, elcausante de la, el(VRS) asociado a las, así como otros virus respiratorios causan patologías respiratorias características de cada uno de ellos, pero que comparten algunos de sus, como la, lao laSegún el, los síntomas más habituales registrados en casos dedurante la primera semana del año fueron la(76,3%),(58,7%),(58,6%),(57,9%) y(46,4%).La farmacéuticarecuerda que, en caso de contagio, “debemospara evitar posibles complicaciones yen nuestra calidad de vida”.Además, destaca que “es recomendable hacerlo de manera conjunta con unque nos permita hacer frente a esta variedad de síntomas con un solo tratamiento. Loscombinan diferentes principios activos, como el, para tratar el dolor y la fiebre; el, para tratar la tos seca o irritativa; o la, que reduce la secreción nasal y los estornudos”.A pesar de que ambos expertos recomiendan tratar los síntomas cuanto antes, según un estudio de Kantar para, el 54,3 por ciento de los españolescuando aparecen los primeros síntomas y cuatro de cada diez solo recurren acuando los síntomas se agravan.Una de las principalesde los virus respiratorios son lasque las personas infectadas esparcen en el ambiente al, que pueden ser inhaladas osusceptibles de entrar en contacto con otras personas.Por tanto, “tratar los síntomas también puede contribuir ade los agentes infecciosos respiratorios, ya que, si tenemos menos tos o estornudos, emitimos menos aerosoles y menos material infeccioso en forma de secreciones y fómites, susceptibles de contagiar a otras personas”, explica el doctor Nistal.Además, el experto añade que es importante, ya que “normalmente, este tipo de virus respiratorios tienen unde unos días en los que ya estamos contagiados, pero aún no tenemos síntomas. Es al final de esos días en los que no tenemos síntomas y en los primeros días con síntomas cuando somos”. En cualquier caso, ante la aparición de síntomas compatibles con gripe o algún otro virus respiratorio, es recomendablepara que pueda valorar la situación.