José Antonio Ponferrada | Pop inglés de los años 60

Audición

The Kinks: Waterloo sunset (1967) [*]

(1967) [*] The Animals: The house of the rising sun (1964) [*]

(1964) [*] Thunderclap Newman: Something in the air (1969) [*]

(1969) [*] The Herd: I don’ t want our loving to die (1968) [*]

(1968) [*] The Who: Pimball wizard (1969) [*]

(1969) [*] Manfred Mann: Theme up the junction (1968) [*]

(1968) [*] The Foundation: Baby, now that i found you (1967)

(1967) The Gun: Race with the devil (1969) [*]

(1969) [*] The Hollies: Cos you like to love me (1969) [*]

(1969) [*] The Zombies: Time of the season (1969)

(1969) Aphrodite’ s Childs: End of the world (1968) [*]

(1968) [*] The Hollies: He ain’ t heavy, he’ s my brother (1969) [*]

(1969) [*] Traffic: Medicated goo (1969) [*]

(1969) [*] Pink Floyd: Interstellar overdrive (fragmento) (1967)

(fragmento) (1967) Bee Gees: I’ve gotta get a message to you (1968) [*]

(1968) [*] Credence Clearwater Revival: Green river (1969) [*]

(1969) [*] Tommy James and the Shondells: Crimson and clover (1968) [*]

(1968) [*] The Marmalade: Reflections of my life (1969) [*]

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

La popularidad inmensa de los Beatles, seguida a corta distancia por la de los Rolling Stones, tuvo como efecto un menor conocimiento de los demás grupos beat. Especialmente en España, la mayoría de estos discos y grupos tenían una difusión francamente minoritaria. Pero no así en Inglaterra, donde músicos como los Animals de Eric Burdon (con su sonoridad cada vez más negra) gozaban de una nutrida y compacta clientela.En ocasiones, estos grupos alcanzaban a desbancar en los primeros puestos de las listas a los dos monstruos sagrados. Las armonías vocales de los Hollies no tenían rival en la Inglaterra de los sesenta. La larga trayectoria de Manfred Mann (luego Manfred Mann Chapter Three, luego Manfred Mann Earth Band) ha sido tan productiva como las que más.La historia de los Kinks llega casi a hoy, con la historia sentimental de Ray Davis y Crissie Hynde (Pretenders). Los Pink Floyd se adelantaron a su época con un sonido experimental, psicodélico, innovador, que está perfectamente plasmado en(1970, pero con versiones de temas del 66, etc.) y no lo está en los más conocidos actualmente (…). Y muchos otros (Spencer Davies Group; Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick & Tich; Herman’ s Hermits; Move…) que dieron la admirable variedad de aquellos sesenta ingleses.Por cierto que ese ambiente variopinto fue bien recogido por The Who en su ópera rock. Se ve con claridad la división en cuanto a gustos musicales, formas de vestir y otros muchos terrenos entre los modernos de entonces, los “mods”, y aquellos que pensaban que “”: los “rockers”.La película recoge lo que fue verdad, las palizas que se propinaban en las playas de Brighton. Pero deja claro el punto de vista de un grupo mod, los Who: aquellos enfrentamientos no debieron producirse. Los puntos de contacto entre jóvenesson muchos. Mejor sería plantear juntos la cuestión juvenil ante la sociedad “adulta”, que importar sus peores costumbres.No es fácil hoy encontrar los discos originales de aquella época. Sobre todo los de los años 1962 a 1965, que no sean de Beatles o Rolling. La selección que presentamos nos muestra algunos de aquellos mismos grupos, pero ya en su madurez, a partir de 1966. Agradecemos a un buen aficionado montillano, José Antonio Cerezo, su conservación y escucha.¡Ah! También se incluyen en la audición grupos que aunque de orígenes distantes (griegos los Aphrodite’s Childs, donde estaban Demis Rousssos y Vangelis; australianos los Bee Gees, bastante mejores entonces que con el engendro “disco”; americanos como los potentes Credence, rápidamente comercializados) harán su guerra en los sesenta en el Reino Unido, y solo ahí se pueden comprender.[*] Sonido monoaural