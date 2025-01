José Antonio Hernández | Mar de dudas

Ficha técnica



Reconozco que he tardado demasiado tiempo esperando la ocasión propicia para leer con atención esta obra que, por su asunto y por su autor, exigía el alejamiento de los trajines rutinarios de este curso tan recargado de tareas atrasadas.Las vacaciones navideñas me han ofrecido la oportunidad para detenerme en cada página de esteportador de unos mensajes que golpean nuestra visión de este mundo con esos dolorosos episodios que turban nuestra tranquilidad e inquietan nuestra conciencia. En esta situación de crisis diversas y permanentes sigo pensando que los migrantes pueden enseñarnos importantes lecciones sobre las maneras de luchar para, al menos, sobrevivir con dignidad.Estoy de acuerdo con el autor en que esta obra desborda los rasgos de la novela porque incluye, además de relatos de ficción, unos hechos reales documentados y unas oportunas denuncias de comportamientos alarmantes. Participa, por lo tanto, de los caracteres de las reseñas periodísticas, de los conflictos sociales y de las contradicciones de nuestros comportamientos.Si su lenguaje es claro, sugerente y ameno, su asunto es actual e importante porque nos proporciona estimulantes modelos de esa pelea inevitable que todos debemos realizar para mantenernos a flote en el tsunami que sacude esta tierra firme en la que estamos cómodamente asentados. Estoy convencido de que estos personajes, por sus maneras de afrontar las dolorosas dificultades, nos dictan importantes lecciones para superar las situaciones difíciles que se vislumbran en nuestro confortable horizonte.Además de mostrarnos los procedimientos prácticos para evitar la depresión, es posible que algunas de estas personas humanas nos proporcionen unas formas de imaginar nuevos proyectos de vida y de resistir con fortaleza los momentos más difíciles. Nos vendría bien que, además de ayudarles, los escucháramos con atención y aprendiéramos de ellos a enfrentarnos con el nuevo mundo que se vislumbra.Sus actitudes y sus maneras de resolver los problemas de cada día constituyen lecciones imprescindibles para descubrir el potencial latente que está encerrado en nuestro interior para combatir el desánimo y para tener el coraje de no amedrentarnos cuando el horizonte se oscurece y cunde el miedo de que el barco se nos hunde.La sencillez y la hondura de estos relatos plantean e ilustran algunos de los problemas que, con diferentes intensidades, todos tenemos planteados. El ritmo y la tensión de la narración despiertan y mantienen el interés de nosotros, los lectores, y ratifica el trabajo asiduo, la meditación constante, la dedicación apasionada y, sobre todo, la personalidad creadora de Alfonso Pavón Benítez, un escritor que vive la escritura y que escribe sobre la vida.Alfonso Pavón Benítez.Ediciones del Genal.2024.978-8410114647.