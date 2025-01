Empleados de Transportes Sanitarios Sur de Córdoba reivindican sus salarios a las puertas del Hospital de Montilla

Elacogió ayer unaa los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) que, según volvieron a denunciar ayer sus propios empleados, llevan, situación que, en su opinión, "está afectando al servicio de transporte sanitario en la comarca".La protesta contó con el respaldo de la Coordinadora Andaluza de Trabajadores (CTA) , así como de lay de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Montemayor Por su parte, a través de una nota de prensa, el coportavoz de Podemos Andalucía y parlamentario por Córdoba, José Manuel Gómez Jurado , manifestó "todo el apoyo" a los trabajadores de las ambulancias de los hospitales de Puente Genil y Montilla que, según denunció, "por parte de la empresa concesionaria del servicio", ante el "" de lay de laEn este sentido y a través de una nota, Gómez Jurado defendió que "no es de recibo que los conductores de las ambulancias, que, lleven, que no se les facilitey que sufran la, sin que la Junta de Andalucía y la Delegación de Salud en Córdoba, cona la cabeza, no hagan nada y no muestren el más mínimo interés".Para José Manuel Gómez Jurado, "la Junta de Andalucía tieneparaa la empresa, porque hay que dejar claro que lasempeoran el servicio y, por tanto, lade estos hospitales".Desde, los trabajadores de TSC aseguran que. "Actualmente, la empresa nos adeuda las nóminas de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lo que supone una deuda media superior a los. Nos dicen cada semana que van a pagar, pero ese día nunca llega, y mientras tanto la deuda sigue creciendo", denuncian los afectados.Pero la falta de pago de los salarios no supone el único problema. Según los trabajadores, lasy elhan alcanzado. "Con, se pretende cubrir Montilla y Puente Genil, cuando deberían operar", explican desde la Coordinadora Andaluza de Trabajadores.En, la situación es, ya que los vehículos asignados son desviados desde Montilla para cubrir tanto los servicios locales como los traslados a Córdoba. "Este déficit generay unen los técnicos en transporte sanitario, quienesde sus capacidades", precisan las mismas fuentes, que añaden que "cuando la ambulancia UVI no está operativa, se obliga a los trabajadores a realizar servicios programados,y dejando sin cobertura de emergencias a la población".Otro de los problemas destacados es la, esenciales para planificar los turnos. "Nos los entregan apenas dos días antes de que termine el mes, lo que imposibilita una adecuada", lamentan los empleados, en declaraciones aLos trabajadores denuncian también lade los centros hospitalarios de Montilla y Puente Genil, que "pese a estar al tanto de las irregularidades, no ha tomado". Esta "falta de acción", aseguran, "deja a la población del área sur de Córdoba en unafrente a una atención sanitaria deficiente"."La provincia de Córdoba no puede vivir con esteen las ambulancias y sus trabajadores, que prestan un servicio fundamental e importantísimo", apuntó ayer el parlamentario de Podemos, quien calificó a la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, de "" e "ineficaz".Según detalló Gómez Jurado, los trabajadores se reunieron la semana pasada con la empresa en el"y se les ofrecieron lentejas, es decir,en la que está". En ese sentido, el parlamentario de Por Andalucía apuntó que "la Junta no puede permitir que una empresa quey presta un servicio que debería cubrir el, poniendo en riesgo la salud de estos, así como la de los pacientes".VÍDEO: CTA CÓRDOBA