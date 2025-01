El piloto montillano Francisco Javier Cuesta Luque se anota el Campeonato Provincial de Motocross

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FRANCISCO JAVIER CUESTA LUQUE

El piloto montillanoagrandó ayer su excelente palmarés deportivo tras anotarse elen la categoría. La competición, organizada por elen colaboración con la, ha permitido disfrutar de una actuación extraordinaria por parte de Cuesta Luque, que ha consolidado su, fraguado tras años de constancia, dedicación y talento.Ladel campeonato, que comenzó el 10 de marzo en, reunió a decenas de pilotos de diferentes categorías. Este año, labrilló con la inclusión de, elevando aún más el nivel de competencia y atrayendo el interés de nuevos aficionados a este deporte.El campeonato estuvo marcado, en su edición de 2024, por las, lo que obligó a modificar el calendario en varias ocasiones. La carrera de, programada inicialmente para el 20 de octubre, tuvo que ser aplazada debido a fuertes lluvias que hicieron imposible el uso del circuito. No obstante, los organizadores y pilotos demostraron una gran capacidad de adaptación, reprogramando las carreras para asegurar el éxito del evento.Con el título asegurado tras las pruebas en Villanueva de Córdoba y Priego de Córdoba, Cuesta Luque dejó claro su. Su trayectoria no es nueva en el ámbito del motocross provincial: ya, mostrando unay una granEl salón de actos del, sede de la Diputación de Córdoba, fue el escenario ayer de la, donde Cuesta Luque recibió elde pilotos, organizadores y aficionados. La celebración no solo sirvió para, sino que también permitió exhibir ely laque desata el motocross en la provincia de Córdoba.