El Club Deportivo Apedem se impone con rotundidad ante el Menciano Atlético

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. APEDEM

Elcomenzó la segunda vuelta de lacon unaante el, en un encuentro marcado por la remontada y el buen fútbol desplegado en la segunda mitad por elDesde el pitido inicial, los deimpusieron su dominio territorial, obligando al equipo visitante a replegarse en su campo. Sin embargo, a pesar del control, las oportunidades claras de gol fueron escasas en los primeros compases del partido. La jugada más controvertida llegó cuandofue derribado en el área rival, pero el árbitro,, decidió no señalar penalti, lo que generó el primer murmullo de descontento en la grada.El Menciano, fiel a su estilo, apostó por. Fue precisamente en una de estas jugadas, en el minuto 19, cuando lograron adelantarse en el marcador con un potente disparo desde la banda derecha que el guardametano pudo detener. Justo antes del paso por vestuarios, los jugadores dirigidos porno se desanimaron, estrellando el balón en dos ocasiones contra los palos.La segunda mitad fue undel Club Deportivo Apedem. Apenas habían transcurrido 22 segundos cuando, demostrando su olfato goleador,tras una rápida acción. Este gol tempranero fue el catalizador de una exhibición ofensiva que culminó con el tanto deen el minuto 50, tras un disparo magistral desde fuera del área.El tercer gol no tardó en llegar. En el minuto 65,amplió la ventaja con una jugada de gran calidad, consolidando el dominio de los locales.añadió el cuarto gol en el minuto 67, tras una precisa asistencia de su hermano por la banda izquierda. El joven delantero estuvo, pero su disparo se marchó rozando el poste.El Menciano Atléticoen el minuto 78 con un tanto de, pero no fue suficiente para frenar el ímpetu de un Apedem inspirado, que controló los últimos minutos del encuentro con solvencia.Con esta victoria, el C.D. Apedem no solo superó a su rival en la tabla, colocándose cuarto con 25 puntos, sino que también se posicionay a cinco del líder, el. Un triunfo que refuerza las aspiraciones del conjunto montillano en su lucha por losen esta apasionante Segunda Andaluza.