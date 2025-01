El Defensor del Pueblo Andaluz invita al Ayuntamiento a conceder una plaza de aparcamiento reservada

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

Elha invitado ala atender lade la localidad que solicitaba para su hijo una. A su vez, el departamento que dirigeinstaba al Consistorio asupara adaptarla a la normativa que regula los, solicitud que el Pleno de la Corporación solventó el 3 de julio del pasado año , cuando dio luz verde a la actualización de la normativa.Tal y como recoge la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz formulada en la, que, los hechos se remontan al año 2021, cuando una vecina de Montilla,reconocida, solicitó al Consistorio una, dado que la mayor parte de plazas disponibles en su calle estaban normalmentedebido a la presencia de un comercio en las inmediaciones.Como quiera que el Ayuntamiento, dado que el beneficiario de la medida no sería el conductor del vehículo, la afectada presentó el 11 de mayo de 2023 una queja ante el Defensor del Pueblo Andaluz paraLadictada por el Ayuntamiento de Montilla enincluía unen el que se detallaba que el hijo de la solicitante disponía de, si bien desestimaba la solicitud porque "elno le impide la movilidad".Respecto a las, en las que se valoraba la movilidad del menor de edad, el Defensor del Pueblo Andaluz sostiene que "", ya que, a juicio del departamento que dirige Jesús Maeztu, "es evidente que es a la Junta de Andalucía a la que, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente, compete el otorgamiento o denegación de la tarjeta de aparcamiento".En ese sentido, el Defensor del Pueblo Andaluz sostiene que una vez ha sido otorgada válidamente la tarjeta PMR, como ocurre en este caso, "y mientras no sea revocada,sobre el grado de movilidad de su titular".A su vez, el Consistorio hacía hincapié en la última de las resoluciones desestimatorias, dictada en abril del año 2023, en que el beneficiario de la medida "" y que la Ordenanza Municipal de Tráfico entonces en vigor condicionaba la reserva "a que la persona minusválida conduzca el vehículo".Al respecto, la Resolución del Defensor del Pueblo Andaluz aduce que resulta "", por lade la persona con discapacidad titular de la tarjeta de PMR, que no podía ser el conductor del vehículo para el que se solicitaba la reserva."No obstante, de las solicitudes presentadas por la madre del menorque dicha reserva iría destinada al vehículo que se utiliza para el transporte del menor, por lo quepara la desestimación de la solicitud", añade el organismo.A juicio de la Oficina del Defensor del Pueblo, "las decisiones municipales,, han venido amparadas en una" de la anterior Ordenanza Municipal de Tráfico –que–, lo que evidenciaba la "para adaptarla a la normativa vigente", ya que, recalca, "".Para el departamento que dirige Jesús Maeztu, resultaba "" que la modificación incluyese unapara referirse a las personas con discapacidad, eliminando los términos "minusválido" o "discapacitado". De hecho, en el, que publicó elel pasado 24 de septiembre,que el Defensor del Pueblo Andaluz animó a suprimir de la ordenanza.En declaraciones a, el teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad,, aseguró ayerde la resolución dictada por el Defensor del Pueblo Andaluz y se mostró dipuesto a "" en los próximos días para conocer la solución que finalmente ha adoptado el