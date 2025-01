Los mejores consejos para evitar daños en la piel durante los meses de invierno

Recomendaciones para reducir el efecto del frío en la piel

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: HOSPITAL QUIRÓNSALUD CÓRDOBA

Elno debe olvidarse: al contrario, debe extremarse, puesto que existenque, como las bajas temperaturas, la, el calor seco de las calefacciones y los cambios bruscos de temperatura. Así lo asegura la doctora María José Espiñeira , dermatóloga especialista de lay del servicio de Cirugía Plástica y Reparadora del Hospital Quirónsalud Córdoba y del Centro Médico Quirónsalud Jaén La doctora Espiñeira ha explicado que “es bien conocida ladel sol en verano, pero es esencial resaltar que debe cuidarse, y mucho, durante los meses invernales”. No es cierto que la piel no necesita tantos cuidados en época de frío porque hay menos radiación solar, ya que, “que se encuentra expuesta a las inclemencias climatológicas, siendo las mejillas, los labios, el cuello, el escote y las manos, las, al estar más expuestas”.Con el descenso de las temperaturas,debido a que los capilares se contraen, tambiény hay una, lo que hace que la piel se vuelva más seca, descamada y fisurada y, en consecuencia, más sensible e irritada.En este sentido, la doctora Espiñeira ha afirmado que hay que tener en cuenta en esta época las actividades en montaña, donde existe un. Con la altitud disminuye el espesor de la atmósfera capaz de absorber y dispersar la radiación ultravioleta y a esto se suma el efecto reflejo de la radicación que produce el hielo, “sobreexponiendo de esta manera la piel”.Así, para conseguir, sería necesario seguir algunas recomendaciones como, especialmente la cara y las manos, ya que son las partes más expuestas a bajas temperaturas.Unaayudará a mantener la piel sana durante el invierno. "No debemos: lo ideal y mejor para nuestra dermis es el agua tibia y no ducharse más de una vez al día, ya que esto aumentaría la deshidratación de la piel”, ha destacado la doctora.Asimismo, hay que teneral entrar y salir de los locales con calefacción, pues el paso rápido del frío al calor y viceversa es, sobre todo para las más sensibles. Por tanto, “no hay que olvidar nunca la, especialmente cuando se hacen actividades de montaña y en la nieve”.La doctora Espiñeira ha recordado que el invierno es la mejor época del año para realizar, como la, también conocida por sus siglas en inglés IPL (), una, cuyo efecto se basa en la, que establece que la energía suministrada a un tejido tiene una acción selectiva sobre una, denominada(tales como la melanina, el agua y la hemoglobina), sin afectar las estructuras adyacentes o haciéndolo mínimamente.A la IPL se le aplican filtros que permiten acotar elemitidas, con el objeto de realizarde distintas patologías, lo que le permite una gran versatilidad de tratamientos, desde lesiones pigmentadas o vasculares hasta fotodepilación o foto rejuvenecimiento.Esta técnica, elimina las marcas del estrés en el rostro y las, entre otras ventajas. Para realizar un tratamiento con IPL, la piel no debe estar bronceada, por lo que lasson los meses de otoño e invierno.