Aureliano Sáinz | Aforismos en su punto (1)

Una de mis grandes aficiones es la lectura. Esto nace de la lejana época en la que, siendo niño, devoraba los cuentos –hoy llamados cómics– de El Capitán Trueno y de El Jabato. Transcurrido el tiempo, como si fuera continuidad de ese apego por la lectura, pasé a los libros, de los que no me he desprendido con el paso de los años. Cuando esos libros son diarios, memorias, ensayos o, incluso, de aforismos de algunos autores, suelo anotar aquellas frases que me parecen de gran lucidez, aunque no necesariamente esté muy de acuerdo con su contenido.Puesto que ahora vivimos en un mundo muy poco dado a pensar, ya que las redes sociales han acaparado el protagonismo y la atención de la gente, me parece oportuno abrir esta nueva sección que irá apareciendo de vez en cuando en la que mostraré cinco aforismos o frases de las que brevemente haré un comentario.Entendamos que muchas de ellas están cargadas de ironía, de escepticismo, con dobles sentidos, con tintes de humor e, incluso, con cierta mordacidad provocativa… Pero, como veremos, expresan con abierta sinceridad lo que piensan sus autores de la vida, de las gentes, de la sociedad, de las relaciones humanas, en fin, del complicado, complejo y a veces absurdo mundo en el que vivimos.De ahí que haya titulado como–por la oportunidad que nos ofrecen al ser publicados– esta diversa selección de frases que tiene como finalidad la de hacernos pensar un poco y debatir si fuera necesario. Así pues, ahí van estos cinco primeros aforismos en los que señalo a sus autores, con su tiempo de vida (año de nacimiento y fallecimiento, en el caso de que ya no estuvieran con nosotros).1. “” [].No creo necesario que presente a Woody Allen, el prolífico director de cine estadounidense que nos ha dejado filmes tan magníficos como. Tengo claro que a algunos les gusta su sentido del humor y a otros no; pero de lo que todos podemos estar de acuerdo en que no tiene ningún pudor en mostrar sus obsesiones y neurosis y exponerlas en sus películas.2. “” [].El mundo de las redes nos ha traído los escritos anónimos en los que hay gente que vierte todo aquello que no es capaz de decir si tuviera que firmarlo con su nombre y apellidos. La frase del economista y escritor estadounidense Thomas Sowell, de 94 años, fue expresada mucho antes de la aparición de este mundo digital en el que ahora nos movemos, por lo que pienso que lo que dice tiene un valor intemporal.3. “” [].Provocador, como siempre, el dramaturgo irlandés Bernard Shaw no se corta un pelo en esta frase que la tenía subrayada desde hacía tiempo. Sin embargo, al volverla a releer en el libro en el que la había destacado, me vino a la mente un muy conocido personaje de pelo amarillo que se ha convertido en una auténtica pesadilla mundial para cualquier persona con un mínimo de sensatez. No creo necesario que diga su nombre, ya que está en la mente de todos.4. “” [].De este gran genio de la ciencia se han destacado muchas de las frases que dijo o escribió a lo largo de su vida (algunas ciertas y otras con interpretaciones tendenciosas). Esta que presento, cargada de una sutil ironía, ha sido muy repetida por distintos medios y en distintas épocas, por lo que imagino que quien esté leyendo este escrito puede que ya la conozca.Por otro lado, todos sabemos lo que es la estupidez y la obstinación de quienes la cultivan, de modo que podría añadirse a la frase de Einstein la del escritor francés Flaubert cuando apuntaba que “la estupidez es una roca inexpugnable: todo lo que choca con ella se despedaza”.5. “” [].Cuando fui a buscar la fecha del fallecimiento del iconoclasta músico estadounidense, me sorprendió que fuera hace algo más de tres décadas; no me imaginaba que hiciera tanto tiempo. Además, esta frase la relacioné con uno de los libros de Gabriel García Márquez:. Este título me hacía pensar en que la felicidad está ligada a la inocencia, a la infancia, al desconocimiento de los males que agobian a la humanidad.Basta recordar que el relato mítico del Paraíso terrenal nos presentaba a Adán y a Eva felices en ese desconocimiento que tenían y que todo se vino abajo cuando Eva fue seducida para mordiera del fruto del árbol del conocimiento. Se acabó la inocencia, se evaporó la felicidad… Sin embargo, el desconocimiento nos convierte en seres dependientes y manipulables, por lo que no tenemos otra opción que aprender y formarnos si queremos ser libres.