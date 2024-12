Un corte de tráfico en la N-331 reivindica mejoras en la sanidad pública andaluza

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA

Las reivindicaciones en defensa de la sanidad pública en Andalucía no cesan. Prueba de ello es el corte de tráfico que tuvo lugar en la mañana de ayer en la carretera nacional N-331, en el tramo situado entre el Hotel Don Gonzalo y el Hospital Comarcal de Montilla, en el que se dieron cita decenas de personas procedentes de distintos municipios de la comarca como Aguilar de la Frontera, Cabra, Fernán Núñez, La Rambla, Luque, Montemayor o Puente Genil.Convocados por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del Hospital de Montilla, los manifestantes –que provocaron una importante retención de tráfico en la travesía de la N-331 a su paso por Montilla– volvieron a reivindicar la creación de un área sanitaria específica para la Campiña Sur Cordobesa.La protesta, que siguió la estela del calendario de movilizaciones que se anunciaron el pasado mes de septiembre , contó además con el respaldo de la Junta de Personal del Área Sanitaria de la Campiña, formada por todas las organizaciones sindicales del sector sanitario en el sur de la provincia: UGT, CCOO, CSIF, SMA, SATSE, USAE y TECNOS.En el ambiente de la movilización sobrevolaron las últimas declaraciones que hizo el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, durante el debate sobre el estado de la comunidad que tuvo lugar la pasada semana en el Parlamento autonómico y en el que llegó a asegurar que "si un ciudadano no consigue fecha ni por la aplicación ni por teléfono, deberá ser atendido en menos de 72 horas, aunque sea con un médico que no es el suyo o por un médico de un distrito sanitario o incluso de otra provincia que tenga disponibilidad".El portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y del Hospital de Montilla, José Antonio Bellido, tildó de "vergonzoso" y "lamentable" el anuncio realizado por el presidente del Ejecutivo autonómico, a la vez que denunció que el Gobierno del Partido Popular (PP) "nos está robando la salud en Andalucía", al derivar fondos públicos a "engordar los bolsillos de la sanidad privada".María del Carmen Toro Cabezas, portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Aguilar de la Frontera, reconoció que el municipio, que cuenta con unos 13.000 habitantes, tiene cubiertas las plazas de médicos de Atención Primaria, aunque recordó que "hace años cambió la empresa de ambulancias y nos quitaron el transporte sanitario que teníamos de traslado, por lo que lo compartimos con Puente Genil, un pueblo muchísimo más grande", de modo que el tiempo de espera para recibir el servicio de una ambulancia es ahora "mucho mayor"."En los últimos tiempos hemos tenido casos de pacientes que han requerido una ambulancia –porque sus familiares están trabajando y no pueden trasladarlos al hospital por sus propios medios– y tener que esperar más de una hora a que venga la ambulancia desde Puente Genil", aseguró María del Carmen Toro.Por su parte, Ángeles Alcaide, de la Plataforma de Montemayor, denunció que el Centro de Salud del municipio "está echado abajo completamente, por fuera y por dentro" y recordó que aunque la delegada de Salud, María Jesús Botella, y el gerente del Área Sanitaria Sur de Córdoba, Pedro Manuel Castro Cobos, visitaron las instalaciones y se comprometieron a acometer las reparaciones necesarias, "al final todo se quedó en promesas".Alcaide también se refirió a la problemática del transporte sanitario. "Montemayor, con 4.000 habitantes, y Fernán Núñez con 9.000, solamente tenemos una ambulancia y un médico de Urgencias, de manera que si hay dos personas que se ponen enfermas a la misma vez, una de las dos llegaría a empeorar, o incluso a morir, porque no tenemos otra opción", relató."Nos falta un enfermero, que se jubiló uno de los que había y no lo han repuesto, y tampoco tenemos carro de paradas o de reanimación: solo hay un desfibrilador, como en cualquier centro escolar o en cualquier campo de fútbol", añadió la portavoz de la Plataforma Ciudadana por la Sanidad Pública de Montemayor, quien también aludió a la ausencia de pediatra. "Desde hace muchísimos años, el médico de Medicina General es el que está atendiendo a los niños", dijo.Por otro lado, Estefanía Olivares, delegada fase del Hospital de Montilla y presidenta de la Junta de Personal, afirmó que "los planes que la Administración autonómica pueda plantear distan mucho de la realidad física que se vive en los hospitales" y, en referencia a la promesa planteada la pasada semana por Juan Manuel Moreno Bonilla afirmó que "no es para nada posible".Olivares quiso recordar que la Junta de Personal del Hospital de Montilla "sigue trabajando por la creación del área sanitaria específica", un acuerdo firmado en julio de 2022 y que no se ha cumplido, pese a la reciente creación de un Área de Gestión Sanitaria en el Poniente de Almería . "Seguimos trabajando por la creación de esta área, pues entendemos que es una posibilidad para subsanar las deficiencias que estamos sufriendo desde la integración de nuestros hospitales en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)", apuntó Estefanía Olivares, quien recordó que en la Campiña Sur Cordobesa "sigue habiendo falta de profesionales, tanto en los hospitales como en los centros de salud".