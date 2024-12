Trabajadores del transporte sanitario reclaman el cobro de sus salarios atrasados y mejoras laborales

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

El Centro Hospitalario de Alta Resolución (Chare) de Puente Genil acogerá mañana viernes, a las 10.00 de la mañana, una concentración en apoyo a los trabajadores de la empresa egabrense Transportes Sanitarios Sur de Córdoba (TSC) . Los empleados, que según han asegurado a Montilla Digital llevan cuatro meses sin cobrar sus nóminas, denuncian la grave situación que atraviesan y que, en su opinión, "está afectando al servicio de transporte sanitario en la comarca".Desde agosto de 2023, los trabajadores de TSC aseguran que no reciben puntualmente sus salarios. "Actualmente, la empresa nos adeuda las nóminas de septiembre, octubre y noviembre, lo que supone una deuda media superior a los 6.000 euros por empleado. Nos dicen cada semana que van a pagar, pero ese día nunca llega, y mientras tanto la deuda sigue creciendo", denuncian los afectados.Pero la falta de pago de los salarios no supone el único problema. Según los trabajadores, las condiciones laborales y el servicio ofrecido a los pacientes han alcanzado un punto crítico. "Con solo dos o tres ambulancias diarias, se pretende cubrir Montilla y Puente Genil, cuando deberían operar al menos siete vehículos", explican desde la Coordinadora Andaluza de Trabajadores (CTA).En Puente Genil, la situación es especialmente preocupante, ya que los vehículos asignados son desviados desde Montilla para cubrir tanto los servicios locales como los traslados a Córdoba. "Este déficit genera retrasos significativos y un desgaste físico y psicológico en los técnicos en transporte sanitario, quienes trabajan al límite de sus capacidades", precisan las mismas fuentes, que añaden que "cuando la ambulancia UVI no está operativa, se obliga a los trabajadores a realizar servicios programados, interrumpiendo sus periodos de descanso y dejando sin cobertura de emergencias a la población".Otro de los problemas destacados es la "entrega tardía" de los cuadrantes mensuales, esenciales para planificar los turnos. "Nos los entregan apenas dos días antes de que termine el mes, lo que imposibilita una adecuada conciliación familiar y personal", lamentan los empleados, en declaraciones a este periódico.Los trabajadores denuncian también la inacción de la gerencia de los centros hospitalarios de Montilla y Puente Genil, que "pese a estar al tanto de las irregularidades, no ha tomado medidas efectivas para solucionar la crisis". Esta "falta de acción", aseguran, "deja a la población del área sur de Córdoba en una situación de vulnerabilidad frente a una atención sanitaria deficiente".La Coordinadora Andaluza de Trabajadores ha manifestado su apoyo a los empleados afectados, exigiendo soluciones inmediatas. "No vamos a permitir que los trabajadores sigan sufriendo continuos retrasos en el cobro de sus nóminas. La ciudadanía debe estar informada y exigir una mejora urgente en estos servicios esenciales", señalan desde el sindicato. Asimismo, la CTA se ha mostrado dispuesta a respaldar cualquier iniciativa ciudadana "en defensa de una sanidad pública digna y de calidad".La concentración de mañana busca visibilizar una problemática que no solo afecta a los trabajadores de TSC, sino también a los pacientes que dependen del transporte sanitario en la comarca. Con pancartas y consignas, se espera que la ciudadanía se sume a esta reivindicación, exigiendo tanto el pago inmediato de las nóminas como una reestructuración que garantice la calidad y eficiencia del servicio. "La situación es insostenible y requiere una respuesta urgente por parte de la empresa y de las Administraciones implicadas", apuntan desde CTA, que avanzan que "mañana, el mensaje será claro: la sanidad pública y los derechos laborales no pueden esperar".