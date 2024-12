La Mancomunidad aprueba un presupuesto de más de un millón de euros para el año 2025

2025: Un "año clave" para la comarca

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MANCOMUNIDAD CAMPIÑA SUR

El Pleno de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa aprobó ayer por unanimidad el presupuesto de la entidad para el año 2025, que supera los 1,1 millones de euros. El presidente, Miguel Ruz, anunció la puesta en marcha del nuevo servicio de vigilancia de caminos rurales, que se financiará a través de aportaciones específicas de los ayuntamientos, calculadas en función del número de caminos incluidos en el catálogo."Se trata de un servicio altamente demandado por los ayuntamientos, ya que su objetivo es mejorar la seguridad y el mantenimiento de las infraestructuras rurales, fundamentales para el desarrollo económico y social de la comarca”, aseveró el presidente de la Mancomunidad.Además, Miguel Ruz confirmó que para el próximo año, los ayuntamientos miembros de la entidad van a incrementar sus cuotas en un 5 por ciento, una medida que calificó de "imprescindible" para garantizar la sostenibilidad operativa de la Mancomunidad, así como para el cumplimiento de compromisos financieros."Debemos estar preparados ante el reequilibrio de la financiación externa, de forma que no se comprometan ni la calidad de los servicios que prestamos a los ayuntamientos ni la capacidad de gestión de la propia entidad", defendió el también alcalde de Montalbán de Córdoba.Por otro lado, Miguel Ruz explicó que la Mancomunidad está avanzando en la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), “un documento estratégico que definirá las necesidades organizativas de la entidad y su implementación requerirá, llegado el momento, contemplar las adecuaciones presupuestarias necesarias para cumplir con los objetivos que se establezcan, conforme al calendario que se defina”.“El ejercicio 2025 se presenta como un año clave para la consolidación y planificación estratégica de la Mancomunidad, y está previsto que el año 2024 se cierre con un balance positivo, lo que permitirá incorporar los remanentes generados tras la correspondiente liquidación”, comentó el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa.Y es que estos recursos adicionales pueden contribuir a la financiación de necesidades futuras no contempladas inicialmente en el presupuesto de 2025, reforzando así la capacidad operativa y financiera de la Mancomunidad, aunque la entidad no mantiene en estos momentos deuda alguna, "un escenario que refleja la estabilidad financiera que caracteriza la gestión de la Mancomunidad, que reafirma su compromiso con la eficiencia en la gestión de los recursos y la prestación de servicios de calidad a sus municipios miembros", en palabras de Miguel Ruz.Por otra parte, desde la Mancomunidad se puso ayer de manifiesto que estas entidades representan una "garantía en la prestación de servicios públicos", destacando por su "capacidad para implementar y adaptar las políticas impulsadas por otras Administraciones".Por ello, ayer se insistió en la necesidad de reivindicar su inclusión en el reparto de los impuestos del Estado y de los tributos autonómicos, para asegurar su sostenibilidad financiera y reforzar su impacto en los territorios que atienden."Es necesario que otras Administraciones establezcan una línea de financiación clara y suficiente para afrontar los retos presentes y futuros y, además, para garantizar el desarrollo sostenible de los municipios", concluyó Miguel Ruz.