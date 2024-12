El CB Montilla busca el ascenso: la afición, ilusionada con el equipo

El equipo cordobés mantiene la esperanza tras un irregular año de victorias y derrotas y marca como objetivo el regreso a la categoría N1

Una trayectoria intachable

Educar con baloncesto

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La jornada número 26 de la liga N1 masculina se cerró con la derrota del Montilla frente a los malagueños de Mijas, condenando al equipo local a abandonar la permanencia en una posición que ha costado defender durante toda la temporada. Si algo han demostrado los jugadores es un ahínco fuera de duda para aferrarse al aro y no perder la posibilidad de afianzar la permanencia e incluso soñar con la esperanza de alcanzar en un futuro cercano posiciones más elevadas.A pesar de llegar al último cuarto del partido con nueve puntos de ventaja, los nervios lo nublaron todo y al CB Montilla se le cerró el camino hacia la canasta, coincidiendo con el mejor momento ofensivo de los malagueños. El parcial de 5/18 acabó condenando el partido y metiendo a los cordobeses en la pesadilla del peor final de temporada posible. Pero siempre se puede pelear por una remontada y la afición no merma su aplauso ni los ánimos por apoyar a un equipo que ha demostrado filigranas de auténtica genialidad en muchos de los encuentros disputados.Y es que, anterior al encuentro frente al Mijas, la trayectoria 23/24 del club montillano había sido resplandeciente. Es por eso que la derrota sabe más amarga, cuando se ha tenido una ruta de cristal sobre la que se ha caminado con pies de plomo, sin llegar a quebrar la superficie. No ha sido un camino fácil, y la recta final del curso estaba resultando realmente notable: la victoria anterior frente al Coto Córdoba, un equipo poderoso, estuvo engrandecida por la dificultad intrínseca que siempre supone un derbi, donde la afluencia de las aficiones de ambos equipos es mayor, más enérgica, más entregada y cuyas ondas expansivas pueden atacar más los nervios de ambos contrincantes.Esa pasión de los seguidores se intensifica también en redes sociales y hasta plataformas on line deportivas. El baloncesto es un deporte que enfrenta a equipos populares y del que cada vez se hacen más eco las principales webs de apuestas on line. Ante la ingente cantidad de superficies donde poder volcar tus pronósticos y estadísticas, y sacar el máximo partido a tus apuestas, se siembra la duda acerca de cuál será la más fiable y cuál te ofrece la mayor confianza para poner a prueba tu puntería.Ante esta tesitura, lo más conveniente es tener a mano una guía útil sobre los mejores top casas de apuestas , donde echar un vistazo a los ránking, criterios y comparativas que te ayudarán a decidir el sitio on line más rentable, seguro y actualizado. Recomendaciones, estadísticas, reseñas de eventos, todo lo que puedas imaginar para adentrarte en el mundo de la apuesta on line, y garantizado por apostadores con diez años de experiencia que además pueden indicarte cómo evitar que bloqueen, limiten o suspendan tu cuenta de juego.El equipo montillano ha sufrido duelos de altísima exigencia durante toda la temporada. Lo del Córdoba fue una revancha en toda regla: algo más de un año antes, en enero de 2023, los de la capital sentenciaban el partido con un acierto desde el triple, dejando un definitivo resultado de 61-94.La satisfacción de vengar aquella herida venía precedida de otro partido sublime. El Montilla se enfrentaba al líder del grupo de la N1, el CB El Palo que tan sólo había caído en dos partidos de toda la temporada. El choque comenzó mejor para los malagueños, mucho más inspirados en ataque y que se apuntaron las primeras ventajas ante un cuadro al que le costaba mucho encontrar la buena puntería. En el segundo periodo, la situación cambiaba completamente, dejando el resultado para el descanso en un emocionante 37/34. La segunda parte tampoco empezó bien para el Montilla, con un parcial de 12-0 de salida que obligó al entrenador a parar el partido. En cierto modo el tiempo muerto surtió efecto, ya que se frenó la sangría local y se pudo dejar la diferencia en 10 puntos de cara al cuarto definitivo.Los montillanos comenzaron a sorprender, apuntándose un parcial de 0-7 que dejaba de nuevo el partido en un alambre y todo por decidir. Con una diferencia de apenas tres puntos, los últimos minutos fueron de infarto, pero culminaron con la reacción final de los locales, que pusieron en el marcador el 69/62. Fue uno de los mejores partidos de la temporada y desde luego el que pudo encender más los ánimos del equipo. Además, el triunfo sobre el líder de la tabla los acercaba más a la estabilidad en su categoría.Finalmente, el recuerdo de estas victorias ha servido de pócima energética para el impulso que el equipo debe tomar de cara a la temporada 2025. El club tiene ya asegurado todo el apoyo de directiva y afición para superar este nuevo escollo.El Club Baloncesto Montilla es uno de los más veteranos de la comunidad autónoma y lleva promoviendo tareas educativas y deportivas profesionales desde 1984. Muchas de esas actividades van en consonancia con el constante impulso que el propio ayuntamiento ofrece en materia de ocio y entretenimiento. Montilla acogerá en esta Navidad hasta seis torneos deportivos entre baloncesto, fútbol sala masculino, pádel, vóley, gimnasia rítmica o la tradicional carrera de San Silvestre.Desde la comarca andaluza han surgido destacados baloncestistas que continúan sirviendo como ejemplo a todos los aficionados jóvenes. Si fijamos más la lupa, en concreto hasta 15 jugadores cordobeses han llegado a alcanzar la ACB a lo largo de su historia. En enero de 2020 debutaba en la principal Liga de Baloncesto de España el ala-pívot pontanés Ismael Tamba en el derbi Betis-Unicaja que disputó con el conjunto malacitano. Según los archivos de la ACB, el alero José Ángel Baena fue el primero en llegar, en la campaña 85/86.Pero, sin duda, los dos cordobeses de oro por excelencia en este ámbito son los hermanos Reyes. Alfonso Reyes debutaba con el Estudiantes en la campaña 89/90. Entre los años 89 y 94 se vivieron los mejores años del baloncesto en cuanto a jugadores de élite se refiere. En el Caja de Ronda, se incorporaron también José Torrubia y Jesús Lázaro.El menor de los hermanos Reyes, Felipe, ha sido considerado el mejor jugador cordobés de la historia. Jugando en posición de pívot, anunció su retirada del mundo del deporte profesional en junio de 2021. Deja a sus espaldas unas cifras espectaculares y la estela de una gran inspiración : más de 1.500 partidos disputados, 28 títulos, 23 con el Madrid, y cuatro oros con la Selección española, con la que consiguió además otras seis medallas para un total de diez.