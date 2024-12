La Guardia Civil investiga a cinco personas en Montilla por construir en suelo no urbanizable

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO (ARCHIVO)

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de Baena, en el marco de las actuaciones llevadas a cabo para la vigilancia e inspección de la realización de construcciones en el entorno rural, ha investigado en tres operativos distintos a cinco personas de Montilla como presuntas autoras de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo, por la realización de obras de construcción no autorizables en suelo no urbanizable.El primero de estos servicios se desarrolló tras detectarse la construcción incipiente para una casa de recreo, residencial ocasional y temporal, en terreno no urbanizable (rústico), con calificación de "Carácter Natural" o "Rural" en un terreno de la Campiña de Montilla.La edificación, construida con placas de hormigón, de una planta y con porche, se asentaba sobre una losa de hormigón armado a modo de cimentación y disponía también de piscina, "resultando incompatible con la ordenación urbanística", según ha detallado la Guardia Civil.En el segundo de los servicios desarrollados por el Seprona, los agentes detectaron la construcción incipiente de una casa prefabricada, también sobre losa de hormigón, dotada de un vallado perimetral y de una puerta metálica de acceso a la parcela.Durante el tercer operativo, la Guardia Civil constató la construcción incipiente de otra casa prefabricada sobre losa de hormigón y de un cuarto-almacén dotado también de un cerramiento perimetral y de puerta de acceso a la parcela, situada en suelo no urbanizable, dentro del término municipal de Montilla.Por todo ello, la patrulla del Seprona de Baena ha instruido diligencias policiales por los hechos descritos, resultando investigadas un total de cinco personas, en calidad de "promotoras y constructoras" de las construcciones detectadas, como presuntas autoras de un delito relativo a la ordenación del territorio y el urbanismo, por realizar presuntamente las construcciones descritas en suelo no urbanizable. Por ello, han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.