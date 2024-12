José Antonio Ponferrada | El 'Liverpool Sound': Los Beatles (1962-1970)

Audición

Love me do (1962).

(1962). Twist and shout .

. Please, please me .

. She love you (1963).

(1963). A hard day’s night .

. Strawberry fields .

. Can’ t buy my love .

. And i love her (1964).

(1964). Help .

. The fool on the hill .

. Ticket to ride (1965).

(1965). Taxman (1966).

(1966). Magical mistery tour .

. I am the walrus (1967).

(1967). Yellow submarine (1966).

(1966). Lucy in the sky with diamonds .

. All you need is love (1967).

(1967). Let it be .

. Get back .

. The long and winding road (1970).

(1970). Yesterday (1965).

© JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

ILUSTRACIÓN: © JOSÉ ANTONIO PONFERRADA

Al finalizar la década de los cincuenta, el rock & roll había decaído (tiempo, muerte de muchos de los más jóvenes, lógica evolución) y en la Inglaterra de los sesenta se preparaba la alternativa. Las figuras individuales (Buddy Holly, Bill Haley...) se sustituyen por un increíble florecimiento de grupos juveniles (Beatles, Who, Hollies, Kinks, Rolling y muchos más) que en un primer momento se interesan por el rock & roll clásico e inmediatamente van creando un sonido de guitarras y batería, alegre, muy pegadizo, con varias voces y canciones que rara vez llegan a los tres minutos. Por llamarle de alguna manera se le llamó “beat”. O “Liverpool Sound”, teniendo en cuenta la importancia de los grupos que aparecieron en esa ciudad portuaria.Cinco jovencitos de Liverpool formaron un grupo. Eran John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Peter Best (batería) y Stu Sutclife (bajo). La muerte de Stu y la sustitución de Pete (imposición del manager) por un feo llamado Ringo Starr dejó a los Beatles listos para su primer disco pequeño:(octubre, 1962). El manager que les hizo grabar era Brian Epstein, un personaje que mimó la carrera del grupo: su muerte en 1967 sería un duro golpe para Los Beatles.Con Los Beatles como centro se desplegó una ola de creatividad que afectó prácticamente a todos los terrenos: pelo largo (no demasiado), minifalda, cine, optimismo vital (“Ella te quiere”, proclamaban en el famoso tema del yé-yé) y un sinfín de detalles que se difundían con rapidez entre los “fans”: era laEllos constituyeron por sí solos un capítulo imprescindible en la música pop, evolucionando continuamente, abriendo caminos al sinfonismo, a la psicodelia, al pacifismo… Su influencia ha sido enorme porque, como el rock & roll, forman parte del fondo musical de todo lo posterior.En 1970 salía su último disco (). En 1972, el grupo estaba oficialmente deshecho. La evolución natural y las tensiones (fundamentalmente entre el imaginativo John y el sesudo Paul) cerraban, aún en pleno éxito, el libro de su historia. Seguirían por separado. La desgraciada muerte de John Lennon, en la Navidad de 1980, nos haría recordar todo esto; como la del genial Harrison en 2001.Existen numerosas recopilaciones de Los Beatles. Nosotros hemos hecho nuestra propia selección basada, fundamentalmente, en(música de películas, REF. EMI. ESTÉREO. 10C. 068-007. 611, del 1982). Puestos a recomendar un solo disco, quizá eldepare todavía agradables sorpresas.