El cielo empieza a no quedar tan lejos

Montilla Club de Fútbol 5 -- 1 Club Deportivo Rociana

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Antonio Luque, Alfonso Carraña, Soto, Juanito, Javi Ruiz, Tate, José Carraña, Tena, Pedro Crespín y Hugo Navarro. También jugaron: Navas, Manu, Sergio Heredia, Carlos Serrano, Fraile, Sabariego y Rafa Alcaide.

Club Deportivo Rociana: Manu, Isaac, Cristian, Juan Carlos, Rivera, Schuster, David, Abraham, Pera, Javi y Guisado. También jugaron: Andújar, Sergio, Adame y Borja.

Goles: 0-1 David (m. 12); 1-1 Javi Ruiz (m. 25); 2-1 Pedro Crespín (m. 32); 3-1 Juanito (m. 38); 4-1 José Carraña (m. 57); 5-1 Sabariego (m. 90).

Árbitro: Cabrera Fábrega, Antonio (Úbeda). Amonestó por los locales a Javi Ruiz. En el bando visitante serían amonestados Isaac, Pera, Guisado y Borja.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 300 espectadores.

J.L. GÁLVEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: MONTILLA C.F.

El Montilla Club de Fútbol continúa mostrando una dinámica positiva que invita al optimismo. Tras el meritorio triunfo en el feudo del Atlético Palma del Río , los hombres de Isaac Cuesta volvieron a sacar una sonrisa a su afición al golear por cinco tantos a uno al Club Deportivo Rociana. Con 25 puntos, asentados en la zona que da derecho a disputar la próxima edición de la Copa Andalucía, y a tan solo cuatro puntos de los tres primeros clasificados, la ilusión empieza a florecer.El encuentro comenzó con varias novedades en el once inicial con respecto a la jornada anterior. Rafa Martínez en portería, Antonio Luque en el lateral y Pedro Crespín en zona de ataque formaron parte del once inicial acompañando al resto de compañeros en unos primeros compases con ciertas dificultades.Avisó el Club Deportivo Rociana a los diez minutos de juego con un remate a la media vuelta de Pera que atrapó Rafa Martínez. Dos minutos después, se adelantó el cuadro rocianero. Un balón dentro del área lo mandó David con la testa al fondo de las mallas ante una errónea decisión del cancerbero auriverde al no medir bien su salida.El cero a uno hizo despertar al conjunto montillano, que tomó las riendas del choque. Las posesiones iban en aumento, la presencia en ataque se multiplicó y las ocasiones no se hicieron esperar. Una jugada combinativa entre Juanito y José Carraña concluyó con un balón raso al área que se paseó en boca de gol sin un rematador. Instantes después, Tena colocó un centro que Tate remató por encima del larguero.Llegados al minuto 25, se alcanzó la igualada. Un esférico al segundo palo lo conectó Javi Ruiz de cabeza para anotar el uno a uno. La capacidad de reacción auriverde era evidente, viéndose unos restantes veinte minutos de apogeo vinícola.A los 32 minutos de juego y tras merodear el área contraria en varias ocasiones, un balón en largo lo atrapó Juanito, se perfiló el cuero para su pierna buena y un centro medido del atacante acabó en un remate de plancha de Pedro Crespín que perforó la red rocianera. Un gol de muy bella factura y que celebró con gran efusividad la afición local.En apenas veinte minutos, el Montilla había dado la vuelta al marcador y quedaba la guinda al pastel en este primer acto. Una jugada personal de José Carraña permitió al mediocentro encontrar a Juanito en las inmediaciones del área, aprovechando éste el esférico otorgado para ajustar un lanzamiento al palo izquierdo de la meta defendida por Manu y poner el tres a uno en el marcador. Corría el minuto 38 de encuentro. Con las mejores sensaciones posibles para el plantel de Isaac Cuesta, se llegó a la conclusión de los primeros 45 minutos.Tras el paso por vestuarios, el Club Deportivo Rociana intentó dar un paso al frente, mostrando una mayor intensidad que los montillanos. Pese a ello, todo quedó en un estéril arreón. El Montilla serenó el encuentro, volvió a recuperar el balón y puso el cuatro a uno a los 57 minutos.En una nueva muestra del gran estado de forma en el que se encuentra, José Carraña se coló en el área y batió con un disparo por bajo al guardameta foráneo. La ventaja de tres goles fue una losa muy pesada para una Rociana que no bajó los brazos. No obstante, la diferencia entre sendos contendientes era visible. Ambos banquillos movieron ficha, destacando en los montillanos varios momentos.En primer lugar, el debut de Navas con la elástica auriverde. Posteriormente, dos hombres de la casa como son Rafa Alcaide y Manu, portero del juvenil, tuvieron minutos para hacer vibrar a la afición presente con un futuro prometedor desde la cantera vinícola.Todo se convirtió en un guion perfecto, sumándose a la fiesta Sabariego con el definitivo cinco a uno en el minuto 90 tras batir en un mano a mano al guardameta visitante. Sin tiempo para más, el colegiado dio por concluido el partido.La próxima cita para el cuadro vinícola se producirá ya en el próximo año. Concretamente, la competición no volverá hasta el 12 de enero, momento en el que los montillanos visitarán tierras gaditanas para medirse al Cádiz Club de Fútbol C, cerrando en esta contienda la primera vuelta del campeonato.