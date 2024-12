Ángel Fernández Millán | Vimar 2024: maridaje de sabores y culturas en Ayamonte

ÁNGEL FERNÁNDEZ MILLÁN

FOTOGRAFÍAS: VIMAR 2024

La tercera edición de la Feria del Vino y el Mar (VIMAR 2024) , celebrada la pasada semana en Ayamonte y clausurada el miércoles 27 de noviembre con unas jornadas técnicas en la Universidad de Huelva, logró reunir a productores, empresas y expertos de los sectores vitivinícola y pesquero de Andalucía, Extremadura y Portugal, consolidándose como un referente en el panorama gastronómico ibérico.Más de sesenta empresas y entidades, veinte de ellas bodegas, exhibieron sus productos y servicios en las magníficas instalaciones del Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte, entre las que no había ninguna representación cordobesa, pese a que la entidad organizadora había invitado al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles y a algunas de las bodegas más conocidas de la zona. Sí estuvo presente, sin embargo, Mara de Miguel Peláez, periodista y escritora montillana que, hace dos años, fue reconocida como la mejor sumiller de Andalucía El único evento especializado que marida el vino y los productos del mar en Andalucía lo ha promovido la consultora Azahara de Comunicaciones, con el patrocinio de Gusto del Sur y la Junta de Andalucía y la colaboración del Ayuntamiento de Ayamonte, la Diputación de Huelva, la Autoridad Portuaria onubense y Giahsa.Una de las novedades de esta edición fue la mayor presencia de productores portugueses, lo que enriqueció aún más la oferta y reforzó los lazos entre ambos países. La colaboración entre Andalucía y el Algarve se hizo patente en cada rincón de la feria, demostrando que la gastronomía no tiene fronteras.Además de la zona de exposición y degustación, VIMAR contó con una amplia programación de actividades.a cargo de chefs de renombre como Lara Roguez, del asturiano Abarike, catas dirigidas por sumilleres expertos y conferencias sobre tendencias en el sector vitivinícola y pesquero fueron algunas de las propuestas que atrajeron a numerosos visitantes.La sostenibilidad y la economía circular fueron otros de los ejes centrales de esta edición. Numerosas empresas mostraron sus productos ecológicos y responsables con el medio ambiente, demostrando que es posible disfrutar de la gastronomía sin comprometer el futuro del planeta. Beatriz Bartel expuso sus alfombras y otros objetos confeccionados con redes de pesca reutilizadas a las que da una segunda vida a través de su proyectos Enredes con base en Sanlúcar de Barrameda.formó parte del elenco de medios de todas las provincias que coordinó la consultora de comunicación Ibersponsor desde Sevilla para dar a conocer esta feria que no solo se consolida como un escaparate para los productos de la tierra y el mar, sino que también se convierte en un motor de desarrollo económico para la región. Gracias a este evento, Ayamonte se posiciona como un destino gastronómico de primer nivel, atrayendo a turistas y generando empleo en el sector.En definitiva, VIMAR 2024 fue un éxito rotundo que superó las expectativas. La próxima edición se presenta como un nuevo desafío para los organizadores, quienes ya trabajan para ofrecer una experiencia aún más enriquecedora.