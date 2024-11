Montilla abre hoy las puertas a la Navidad con un intenso programa de actividades

Érase una Navidad… ¡Que no te la cuenten!

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍAS: J.A. AGUILAR / AYTO. MONTILLA

Montilla abre hoy de par en par las puertas a la Navidad con un intenso programa de actividades para todos los públicos, que arrancará a las 19.30 de esta tarde, desde la Plaza de las 88 Viviendas, con el pasacalles musical, que pondrá rumbo a la Plaza de la Rosa, donde el Ayuntamiento de Montilla ha instalado un árbol de 16 metros de altura.En este punto, el cortejo se ampliará con un par de carrozas y se dirigirá hasta la Avenida de Andalucía, alumbrando a su paso el resto de adornos navideños que desde hace días pueblan las calles de Montilla, entre ellos, un Portal de belén en la Plazuela de la Inmaculada y un originalante la Casa Consistorial.A partir de esta noche, la localidad de la Campiña Sur Cordobesa afronta cuarenta días hasta la festividad de los Reyes Magos, con otros tantos eventos y propuestas para disfrutar en familia de la música, el teatro, el deporte, la convivencia en la calle y las compras en establecimientos comerciales y de hostelería que, en estas semanas, se visten de gala para ofrecer sus mejores productos y servicios."La Navidad en Montilla se vive de una manera muy especial, ya que entre todos conseguimos crear un ambiente maravilloso, que acompaña a esos numerosos montillanos que regresan a casa en este periodo y del que también disfrutan quienes deciden visitar la ciudad durante estas fiestas", afirmó el alcalde, Rafael Llamas, durante la presentación del programa de actos que, bajo el lema, ofrece cuarenta eventos y actividades para todas las edades.Acerca de la implicación ciudadana en la configuración de las fiestas navideñas, el primer edil quiso reconocer la colaboración de la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo), que pone al servicio del pasacalles inaugural de esta tarde parte de una subvención de la Junta de Andalucía. A su vez, Rafael Llamas elogió el papel de otros colectivos y hermandades en la programación de musicales y obras de teatro que se desarrollarán en el Teatro Garnelo, junto a las zambombas y conciertos que se sucederán como dinamización de los espacios comerciales de la ciudad."Son días especiales y entrañables, en los que Montilla se transforma, no solo por la cantidad de actividades que llenan la agenda, sino también porque los montillanos sabemos disfrutar de este periodo del año que nos sirve para hacer balance de los últimos doce meses pero que, automáticamente, usamos de impulso para el nuevo", reconoció el alcalde.De igual modo, Rafael Llamas hizo hincapié en que las fiestas navideñas representan "una buena oportunidad para llegar hasta Montilla a disfrutar de nuestra hostelería y de nuestro comercio, de nuestra cultura del vino en lagares y bodegas y, cómo no, de nuestros espacios museísticos e históricos”.Las concejalías de Desarrollo Económico y Festejos, con el apoyo del resto de áreas municipales del Ayuntamiento de Montilla, ponen en pie, desde esta misma tarde, una programación repleta de eventos. Como novedades, la Navidad 2024 depara diferentes escenarios.Por un lado, a partir del 5 de diciembre, se abrirá en la calle Corredera la Casa de los Reyes Magos, un espacio singular pensado para los más pequeños, donde se podrá seguir los preparativos de Sus Majestades de Oriente antes de su llegada a Montilla, con la tradicional recogida de cartas y la posterior Cabalgata de la Ilusión.Otro de los enclaves novedosos de este año estará ubicado en la planta alta de la Plaza de Abastos, sede elegida parao, una fiesta joven sin alcohol que se desarrollará los viernes 20 y 27 de diciembre, en horario nocturno.El concierto de final de año, que tendrá lugar el sábado 28 de diciembre, repite con escenario la Avenida de Andalucía, con tres horas del mejor espectáculo en directo a cargo de La tentación , que ha sido distinguida con el Premio a la Mejor Orquesta de Andalucía. También se vestirá de ambiente navideño la Plaza de la Rosa, con la zambomba flamenca de Ezequiel Benítez (21 de diciembre), toda vez que el complejo Envidarte acogerá la fiesta(21 de diciembre).El Teatro Garnelo, un escenario clásico en estas fechas, multiplicará su actividad con numerosas propuestas para toda la familia. Los espectáculos(5 de diciembre);(7 de diciembre); el Certamen de Villancicos para mayores (13 de diciembre);(14 de diciembre); los conciertos de Navidad de la Banda Pascual Marquina (21 de diciembre) y de la Coral Montillana de Antiguos Alumnos de Don Bosco (22 de diciembre) completan su programación, junto al musical(27, 28 y 29 de diciembre) y el tradicional Concierto de Año Nuevo (4 de enero).Repiten este año eventos clásicos en la fiestas navideñas de Montilla, como la, con una exposición principal en San Juan de Dios y pequeños montajes en otros edificios (desde el 5 de diciembre) o la(20 de diciembre), a cargo de la Tuna de Montilla.A todo ello se suman otras propuestas musicales en espacios comerciales: una zambomba flamenca (13 de diciembre); un grupo de campanilleros (14 de diciembre); un pasacalles de villancicos (20 de diciembre); un Poblado de Papá Noel impulsado por Zafiro Enseñanza y Manhattan School (23 de diciembre), así como una Fiesta de la Nieve (26 de diciembre). Otra de las novedades para este año será el pasacalles conjunto de la Agrupación Musical La Unión y de la Banda Pascual Marquina, que ofrecerán un repertorio de villancicos el viernes 27 de diciembre.En esta oferta cultural, no faltarán las exposiciones de los Premios Unicornio (21 de diciembre) y del Calendario Síntesis (30 de noviembre), además de la presentación del poemario El amor en todas mis formas , de Claudia Millán (14 de diciembre). De igual modo, habrá audiciones navideñas del alumnado del Conservatorio Elemental de Música de Montilla (18 y 19 de diciembre), así como de la Escuela de Canto de Cristina Guzmán (19 de diciembre) y de la Escuela Ácora (23 de diciembre).Entre los eventos deportivos, destacan la Apedem Cup (28 de diciembre), la Carrera Popular San Silvestre (29 de diciembre) y el Torneo de Navidad del Montilla Club de Fútbol (4 de enero), antes de que la habitual entrega de cartas a los Reyes Magos (4 de enero) y la Cabalgata de la Ilusión desde la Plaza Puerta de Montilla hasta la Plaza de la Rosa (5 de enero) pongan fin a las fiestas navideñas.