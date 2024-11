La moda retro: los juegos clásicos que marcan tendencia en el sector igaming

Pese a que las innovaciones gamers no se detienen, muchas propuestas vintage siguen pisando fuerte en el mercado. Todo lo que debes saber.

En síntesis

Se suele decir que la tecnología siempre mira hacia adelante. En ese sentido, todo el tiempo se están premiando nuevos talentos , así como también buscando innovaciones y desarrollos que provoquen un cambio importante. Después de todo, las transformaciones que hemos experimentado en las últimas décadas así lo muestran: todo ha cambiado desde entonces.Ahora bien, existe un sector en donde se mira tanto en dirección al futuro como en dirección al pasado: el sector gamer. Si bien las nuevas tecnologías proponen propuestas realmente futuristas, también se puede señalar que hay una gran tendencia retro en las propuestas de los proveedores de juegos, así como en los sitios más visitados por los usuarios en internet.Es por ello que, a continuación, vamos a repasar las tendencias retro que se disfrutan en la actualidad y que empiezan a dar cuenta de un legado cultural que atraviesa a las distintas generaciones. ¿Cuál es tu juego retro favorito y cuál crees que deberíamos incluir en este artículo?en primer lugar, existe una tendencia a lanzar consolas y aplicaciones que permiten jugar a los videojuegos de antaño en su versión original. Para los usuarios, especialmente los más adultos, esta oportunidad representa un viaje al pasado y sin escalas hacia la niñez.En ese sentido, a lo largo y ancho de España se puede observar como la cultura gamer es algo que comparten padres e hijos, y los juegos considerados “retro” o clásicos también se transmiten de generación en generación. Ya sea que mencionemos al tetris o al Super Mario, lo que jugábamos de niños ha vuelto con más potencia.Este fenómeno, incluso, puede apreciarse en los e-Sports. Lejos de ser campeonatos en donde se compite con los últimos lanzamientos del mercado, también han empezado a proliferar torneos con un muy buen recibimiento en torno a los grandes clásicos gamer de siempre. Los cruces generacionales que se observan, además, agregan un factor más de interés.ahora bien, no solo de nostalgia vive el hombre y la industria gamer lo sabe. En ese sentido, muchos clásicos han sido traídos al presente para llegar a nuevos públicos posibles. Un caso más que interesante tiene que ver con el boom del casino online en España Allí, se pueden encontrar máquinas tragaperras, también conocidas como slots, que recrean y recuperan a personajes clásicos de los videojuegos. Por ejemplo, se puede mencionar el caso de Sonic, Mario, Donkey Kong o el universo de Marvel, por ejemplo, además de personajes con presencia televisiva o del cine.Se puede señalar que el sector de los juegos de azar ha sido uno de los pioneros en recuperar elementos de las décadas de los 80, 90 y 2000 en sus juegos. De esta manera, además de la adrenalina de cada partida, se pueden revivir recuerdos y anécdotas.Esto también excede al mundo de los videojuegos, ya que también se puede notar como muchos clásicos del cine de Hollywood cuentan con sus videojuegos de apuestas en línea. ¿Qué mejor que combinar el entretenimiento con los recuerdos y referencias culturales que tanto nos gustan?por último, es una buena oportunidad para empezar a pensar qué es lo que deparará el futuro. En ese sentido, el mercado navideño es un buen momento para vislumbrar qué es lo que preparan las firmas más importantes dentro del mundo del igaming.Como ya se puede entrever, muchas apuestas para el 2025 y los años venideros estarán relacionadas a llevar la moda retro a un nuevo nivel. Para ello, se está trabajando en mundos inmersivos que puedan aprovechar lo último en Inteligencia Artificial para darle al usuario la mejor experiencia posible.Después de todo, ¿quién no ha crecido con la ilusión de interactuar y ser parte de aquellos universos de fantasía que tantas tardes nos han alegrado? Ahora, con los últimos desarrollos, esa experiencia impensada puede ser más que posible.El mundo gamer, en esa dirección, se encuentra apostando con fuerza a la realidad aumentada y a la realidad virtual. Mientras la primera apunta a crear escenarios mixtos en donde el mundo real sea complementado con elementos digitales -como el caso del ya clásico Pokémon Go-, la segunda crea entornos 100% online.Estos avances gráficos y visuales, sumados a la posibilidad de crear experiencias en el momento basadas en los gustos y preferencias del usuario, ya han llamado la atención de importantes franquicias que esperan lanzar en futuro estas propuestas novedosas y que incluso pueden llegar al mundo de los deportes electrónicos.Si bien se puede afirmar que existe una moda retro en el mundo gamer, no se debe señalar que solamente sea un canto a la nostalgia y nada más. Lejos de ser un simple “revival” de algunas franquicias, se trata de un disparador para dar lugar a nuevas experiencias y ampliar universos de entretenimiento.Es por ello que, en este artículo, intentamos abordar la moda retro desde el eje del pasado, el presente y el futuro: mientras que para algunos alcanza con una consola que permita volver a jugar las versiones originales, otros apuntan a un entretenimiento más dinámico en el presente y una propuesta inmersiva en el futuro cercano.