Monti-Reclam brilla en 'Xperience' como mayor referente en el sector del vestuario laboral

Un compromiso con la excelencia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La exitosa participación de Monti-Reclam , líder europeo en la fabricación de vestuario laboral y uniformes corporativos, ha marcado un hito en la primera edición de 'MontillaXperience' , la original iniciativa impulsada por la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo), que ha permitido poner en valor el potencial enogastronómico, agroindustrial, comercial y turístico de la localidad.Con el expositor más grande del evento, Monti-Reclam ha dejado claro por qué es una de las empresas más destacadas del sector. Fundada en 1996, la compañía se ha consolidado como un pilar en la identidad corporativa a través de soluciones personalizadas de vestuario. "Diseñar, fabricar y comercializar nuestros productos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes ha sido nuestra misión desde hace 28 años", destaca Manuel Luque, CEO de Monti-Reclam.En el stand de la firma montillana, los visitantes han podido contemplar su nueva línea de guantes, calzado de seguridad y vestuario corporativo, diseñado para sectores como el de las telecomunicaciones, la sanidad o la limpieza. Además, la empresa ha demostrado su capacidad para atender sectores especializados como el de la vigilancia y la seguridad empresarial, consolidándose como un socio confiable para empresas de diversas ramas de actividad.La compañía destaca no solo por la calidad de sus productos, sino también por su enfoque integral. "Nosotros hacemos todo, desde el diseño hasta la fabricación, incluyendo el patronaje y los bordados personalizados con los logotipos de nuestros clientes", señala Manuel Luque, quien no oculta su satisfacción por la extraordinaria evolución que ha experimentado la empresa en los últimos años.La sede central de Monti-Reclam, ubicada en el Polígono Industrial Llanos de Jarata de Montilla, es una muestra de su apuesta por la innovación. Sus modernas instalaciones, de 5.000 metros cuadrados, están equipadas con tecnología de vanguardia para procesos como serigrafía, transfer y bordados, permitiendo a la empresa responder con agilidad y calidad a las demandas del mercado.Con un equipo de profesionales altamente cualificados, Monti-Reclam ha sabido combinar experiencia y especialización para ofrecer soluciones a medida, lo que constituye una ventaja competitiva frente a otras empresas del sector.La participación enno solo ha permitido a Monti-Reclam reforzar su liderazgo, sino también conectar con nuevos clientes y fortalecer alianzas estratégicas con proveedores. "Para nosotros, la calidad es cumplir con las expectativas de los clientes más exigentes", subraya Manuel Luque.En un entorno competitivo, Monti-Reclam se mantiene fiel a sus valores: disciplina, innovación y una visión optimista hacia el futuro. Con casi tres décadas de trayectoria, la firma montillana no solo fabrica ropa: construye identidades que transmiten mensajes poderosos.Con sus productos y servicios en constante evolución, Monti-Reclam se consolida así como una referencia imprescindible en el vestuario laboral y en los uniformes corporativos, llevando el nombre de Montilla a lo más alto de la industria europea.Manuel Luque y todos los trabajadores de Monti-Reclam basan su éxito en la disciplina, la innovación y en una mirada optimista hacia el futuro. Sus teléfonos de contacto son el 957 656 465 y el 628 229 952. También disponen de una dirección de correo electrónico y de una página web que se puede visitar pulsando sobre este enlace