Izquierda Unida denuncia la "doble vara de medir" de Moreno Bonilla en materia sanitaria

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla denunció ayer la "doble vara de medir" del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, tras la aprobación de un Área de Gestión Sanitaria en el Poniente de Almería , "mientras ignora todas las acciones llevadas a cabo por la ciudadanía" para crear una estructura similar en la Campiña Sur Cordobesa.La portavoz de IU en el Consistorio montillano, Rosa Rodríguez, mostró ayer su "más enérgica repulsa" ante esta decisión que posibilitará la creación del Área de Gestión Sanitaria del Poniente de Almería, que abarcará a municipios como Roquetas de Mar, El Ejido y Adra, prestando servicio a una población de más de 260.000 personas."Se trata de un nuevo atentado contra la paciencia del personal sanitario y de las personas usuarias del Área Sanitaria Sur de Córdoba", afirmó Rosa Rodríguez, quien aludió al compromiso firmado en julio de 2022 para dividir esta área que presta asistencia a unas 275.000 personas en dos más específicas –una para la zona de la Subbética y otra para la Campiña Sur– para, de esta manera, "poder conseguir una mejor atención a las personas usuarias y, también, evitar las situaciones de colapso al que está expuesto el personal sanitario".La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Montilla recordó ayer que la delegada de Salud, María Jesús Botella, "después de firmar ese acuerdo negó haberlo firmado, faltando evidentemente a la verdad", para añadir que "las personas de este pueblo y de todos los de la provincia de Córdoba sufrimos a diario listas de espera interminables, despido del personal sanitario, irregularidades en la adjudicación de contratos que han sido concedidos a dedo, sin ningún control y sin ninguna fiscalización –cuestión que ya está siendo investigada por la Fiscalía Anticorrupción–, además de quirófanos cerrados y un sinfín de despropósitos más".Para Rosa Rodríguez, "todos estos hechos que atentan contra el derecho a la salud de las personas han provocado, desde hace un tiempo a esta parte, la creación de diferentes plataformas en defensa de la sanidad pública, que piden no solo que todas estas situaciones se reviertan, sino que se cumpla lo acordado, que se dé cumplimiento a ese acuerdo del año 2022 y que se proceda a la división de la macroárea sanitaria del sur de Córdoba".Sin embargo, como denunció ayer la edil de IU, "el Gobierno de Moreno Bonilla desatiende sistemáticamente estas pretensiones de la ciudadanía, ignora las manifestaciones, las concentraciones, los cortes de carretera y todas las acciones llevadas a cabo por la ciudadanía, apoyándose, amparándose y escondiéndose detrás de esa mayoría absoluta que cree que va a ser eterna".En alusión a la aprobación de un Área de Gestión Sanitaria en el Poniente de Almería, Rosa Rodríguez afirmó que "la última afrenta del Gobierno andaluz para con la ciudadanía cordobesa es simplemente vergonzosa porque, mientras niega la división del Área Sanitaria Sur de Córdoba, da luz verde a la creación de otra nueva en Almería, usando además el mismo argumentario que rechaza para Córdoba".En opinión de la portavoz de IU, "este hecho no solo pone de manifiesto la nefasta gestión sanitaria del Gobierno de Moreno Bonilla", sino que "supone un agravio comparativo de dimensiones incalculables para la ciudadanía cordobesa, a la que el Partido Popular (PP) denigra y tiene abandonada".La edil montillana dijo "no entender esta animadversión por la provincia de Córdoba", que calificó como "la gran maltratada" de Andalucía. "No queremos pensar que esta disparidad de criterios –que para unos sitios sirven y para otros, no– persiga un castigo por las manifestaciones y las concentraciones llevadas a cabo por las plataformas ciudadanas", comentó Rodríguez, quien añadió que, de ser así, "ya sí que sería algo sencillamente inadmisible".Por todo ello, el Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Montilla quiso ayer "celebrar la creación del área sanitaria en la provincia de Almería", toda vez que denunció "esta doble vara de medir que sirve para unas provincias sí y para otras no", de ahí que instara a la Consejería de Salud a cumplir "de manera inmediata" el acuerdo suscrito en 2022 "porque así se hace cuando uno tiene decencia".