'Subí al árbol más alto': el nuevo single de Feed Soul Band

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: FEED SOUL BAND

Tan solo un mes después de la puesta de largo de 'Mi Andalucía' , el grupo montillano Feed Soul Band vuelve a la carga con el segundo single de su segundo trabajo discográfico, que lleva por título. El tema, que habla sobre la búsqueda de nuevas perspectivas, el deseo de elevarse por encima de las dificultades y los miedos cotidianos para ver las cosas desde un lugar más alto y claro, es "una invitación a conectarnos con nuestra esencia, a atrevernos a soñar y a escapar, aunque sea por un momento, de lo que nos ata a la Tierra", sostienen los integrantes del grupo, para quienes "metafóricamente, subir al árbol más alto representa ese impulso por alcanzar nuestros propios objetivos"."Nos inspiramos en esos momentos de la vida en los que sentimos la necesidad de salir de nuestra zona de confort y buscar un cambio de perspectiva, reconocen a Montilla Digital los integrantes de Feed Soul Band, que aseguran atravesar un "proceso de crecimiento y evolución" tanto musical como personal."Esta canción surgió de esa experiencia y de nuestro deseo por capturar la sensación de libertad y de conquista personal", sostienen Manuel Ramírez Águila y Félix Luque-Romero Mesa, que reconocen que "quizás tenga algo que ver que estemos a diario escuchando música de todo tipo y de todas clases, desde los años sesenta hasta lo más actual".Con todo,es un rock en toda regla, una fusión pop-rock electrizante mezclada con el hip hop mítico del que los integrantes de Feed Soul Band se hacen ya cómplices en cada canción. El videoclip, por cierto, ha sido rodado en Montilla, en el Pico de El Cigarral, "sin más pretensión que la de un escueto guión y unas ganas bastante grandes de divertirnos y echarnos unas risas grabando, aunque no dejemos de tomarlo como un trabajo para nosotros".supone, tras, el segundo avance del segundo disco de Feed Soul Band, después de que viera la luz el trabajo discográfico que evoca el código postal de Montilla y que ofrece 18 piezas interpretadas, a la guitarra, baterías y arreglos, por Manuel Ramírez Águila, un joven de 24 años que estudió Magisterio Infantil Bilingüe y que ha trabajado en Irlanda, donde ha descubierto nuevas culturas musicales que, sin duda, han ampliado su creatividad hacia otras fronteras.El otro 50 por ciento de Feed Soul Band lo ocupa Félix Luque-Romero Mesa, un cocinero de 32 años que lleva más de tres lustros dedicados a la música, siguiendo la estela de sus referentes musicales, entre los que destacan artistas y grupos tan dispares como Rafael Lechowski, Nirvana, Nina Simone o Antonio Machín.Actual responsable del sello discográfico Aggrohardcore , Félix Luque-Romero formó parte del grupo Doble Impacto y, hasta la creación de Feed Soul Band, venía trabajando en solitario. Por su parte, Manu Ramírez es uno de los integrantes de la banda montillana Piedra Dropa y, con anterioridad, formó parte de Eymen y de El Grito de Münch. Entre sus principales referentes destacan Andrés Calamaro, Fito & Fitipaldis, Extremoduro, The Beatles o The Rolling Stones.