Mercedes Luque Vílchez, nueva vicedecana de Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: UCO (ARCHIVO)

Mercedes Luque Vílchez, profesora de Economía Financiera y Contabilidad y miembro del grupo de Investigación Contabilidad, Cambio y Sociedad (ERGO), se ha convertido en nueva vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad, Plurilingüismo, Transferencia e Innovación de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales.La docente montillana formaba parte de la candidatura que concurrió el pasado 25 de septiembre a las elecciones que se celebraron en el centro para elegir el nuevo equipo decanal, que está encabezado por José J. Albert Márquez, profesor de Filosofía del Derecho.Acompañan al nuevo decano durante el mandato que comienza ahora Manuel Arriaza Balmón, como vicedecano de Ordenación Académica e Infraestructuras; María José Catalán Chamorro, vicedecana de Estudiantes, Prácticas y Comunicación Digital; Mercedes Luque Vílchez, vicedecana de Relaciones Institucionales, Movilidad, Plurilingüismo, Transferencia e Innovación; y Manuel A. Rodríguez Portugués, secretario y director de Calidad. El equipo se completa con los coordinadores de grado Luz Marina Caracuel Sillero (Administración y Dirección de Empresas), María Dolores Moreno Marín (Derecho) y Pedro Mario González Jiménez (doble grado).Licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Pablo de Olavide (UPO) y experta en Educación Empresarial por la Universidad de Córdoba, Mercedes Luque Vílchez centró su doctorado –que llevó a cabo entre 2014 y 2018 en la Universidad de Burgos, bajo la dirección de Carlos Larrinaga y Javier Husillos– en la construcción social de la regulación de la información no financiera, lo que le valió la calificación de Sobresaliente, así como el Premio Extraordinario de Doctorado en su promoción.Sus investigaciones están relacionadas con la Contabilidad Social y Ambiental, enfocándose en la divulgación de información sobre sostenibilidad, sus principales impulsores y barreras, su regulación y aseguramiento, y más ampliamente, el proceso de establecimiento de estándares de sostenibilidad.En general, los resultados de la investigación desarrollada por la experta montillana se han publicado en prestigiosas revistas internacionales como, entre otros.A su vez, Mercedes Luque Vílchez ha sido profesora invitada en prestigiosas universidades internacionales como la Universidad de Strathclyde, la Universidad de St. Andrews y la Universidad de Trento. Además, es miembro del Centro de Investigación en Contabilidad Social y Ambiental (CSEAR); de la Asociación Europea de Contabilidad (EAA) y de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas (AECA). De igual modo, forma parte del Consejo Asesor Editorial de prestigiosas revistas en el campo de la Contabilidad comoEn abril del año 2022, la docente montillana fue seleccionada para participar en la elaboración de estándares de información no financiera de la Unión Europea (UE) con un grupo internacional de expertos encomendados por la Comisión Europea. Así, Mercedes Luque fue seleccionada como parte de la Secretaría deldel European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) que promueve puntos de vista europeos sobre información de sostenibilidad. A su vez, el pasado año, la UCO reconoció a Mercedes Luque Vílchez por su "excelencia docente"