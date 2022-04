La profesora montillana Mercedes Luque participará en un grupo de expertos de contabilidad dentro de la UE

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

La profesora de Economía Financiera y Contabilidad de la UCO y miembro del grupo de Investigación Contabilidad, Cambio y Sociedad (ERGO), la montillana Mercedes Luque, participa en la elaboración de estándares de información no financiera de la UE con un grupo internacional de expertos encomendados por la Comisión Europea.Mercedes Luque ha sido seleccionada como parte de la Secretaría del(EFRAG) que promueve puntos de vista europeos sobre información de sostenibilidad.EFRAG, a tenor de lo dispuesto en el art. 4.1 de sus Estatutos sociales, tiene asignadas entre sus competencias promover el conocimiento, la adopción y la aplicación en Europa de las normas internacionales de información financiera y de información empresarial.El grupo de trabajo en el que participa la profesora Mercedes Luque se creó en el marco de la revisión de la Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera. Según esta Directiva, las grandes entidades europeas de interés público con más de 500 empleados debían publicar anualmente información no financiera.A pesar de los avances en la elaboración de informes de sostenibilidad impulsados por esta Directiva, la Comisión Europea advirtió que la información reportada seguía presentando un amplio margen de mejora. Para ello, la UE puso en marcha un proceso de revisión y actualización de la Directiva 2014/95/UE.Eles el grupo de trabajo creado dentro del EFRAG para asesorar a la UE sobre el desarrollo de los estándares de información a los que la revisión de dicha directiva hace referencia.