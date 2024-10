La marcha por la sanidad pública recala hoy en Montilla y parte mañana para Montalbán

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PEPE MORENO

La marcha a pie por la sanidad pública recalará a las 12.00 del mediodía de hoy en la Plaza Puerta de Montilla, junto al Pabellón Municipal de Deportes, donde integrantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla recibirán a los participantes en esta movilización que finalizará a las 12.30 del mediodía en la Avenida de Andalucía, a las puertas del Centro de Salud.Procedente de Aguilar de la Frontera, la marcha celebra hoy la cuarta etapa del calendario de movilizaciones que comenzó el pasado 30 de septiembre y que, este domingo, llevó a cabo una nueva protesta a pie que llevó a vecinos de Luque, Doña Mecía y Nueva Carteya hasta la localidad de Cabra.Este pasado lunes, la marcha a pie por la sanidad pública salió desde Cabra para llegar hasta Puente Genil y, el martes, se encaminó hacia Aguilar de la Frontera, desde donde ha partido a primera hora de la mañana en dirección a Montilla, con la participación de las distintas plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública procedentes de municipios como Aguilar de la Frontera, Cabra, Doña Mencía, Fernán Núñez, Montalbán, Montemayor o Puente Genil.Las protestas volverán a retomarse mañana jueves, a las 9.15 de la mañana, desde la puerta del Centro de Salud de Montilla y se dirigirá hasta Montalbán de Córdoba, municipio que acogerá la salida de la sexta marcha a pie por la sanidad pública, que pasará por los municipios de La Rambla y Montemayor.Finalmente, el sábado 12 de octubre, los integrantes de la Plataforma Campiña Sur en Defensa de los Hospitales de Montilla y Puente Genil se dirigirán desde Montemayor hasta Fernán Núñez para, ya el domingo 13 de octubre, dirigirse en autobús hasta la Plaza de las Tres Culturas de Córdoba, junto a la estación del AVE, donde se reunirán todas las plataformas locales.Este acto de clausura de las marchas ciudadanas pretende reunir en la capital cordobesa a una gran cantidad de personas "para dejar claro que la demanda por una sanidad pública de calidad es un reclamo extendido y compartido por muchos sectores de la población", en palabras de José María Cantos, portavoz de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla.Por su parte, José Antonio Bellido Gómez, portavoz del colectivo, alzó la voz ante lo que considera un "desastre" en la gestión sanitaria. Las críticas de la entidad ciudadana se dirigen, principalmente, a las "largas listas de espera", la falta de personal médico y los retrasos y demoras en las citas de Atención Primaria.Bellido explicó que "tras un verano desastroso, la situación en los centros de salud sigue empeorando". A esto se suma la queja por los retrasos en el sistema de citas a través de Salud Responde, con situaciones en las que los pacientes pueden llegar a esperar más de 15 días para ser atendidos. "Esta situación —según la plataforma— está saturando las Urgencias, ya que muchos usuarios recurren a ellas al no poder acceder a la Atención Primaria en tiempo y forma", declaró José Antonio Bellido.Los portavoces del colectivo ciudadano rechazan las "excusas" que se trasladan desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, que justifica la situación aludiendo a la falta de profesionales médicos. "La verdadera causa está en las malas condiciones laborales que se les ofrecen", declaró José Antonio Bellido, quien añadió que "los médicos no aceptan las plazas debido a los contratos precarios que se les ofrecen, que no permiten estabilidad ni una proyección profesional digna".En este sentido, desde la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública y el Hospital de Montilla se señaló directamente al Gobierno andaluz que encabeza Juan Manuel Moreno Bonilla. "El servicio de salud publica cada vez tiene peor calidad en Andalucía y se apoya más en la sanidad privada", denunció, por su parte, José Molina, quien rechazó la gestión sanitaria del Partido Popular al frente de la Junta de Andalucía.