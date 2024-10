Dany Ruz: “Queremos poner Montilla en el mapa con una experiencia única entre cine y vino”

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: IMPREVISIBLE FILMS

La sexta edición del Festival de Microcine de Montilla ya está en marcha. Un evento que, un año más, pondrá al municipio cordobés en el mapa cultural, gastronómico y turístico de Andalucía. En este sentido, Dany Ruz, director del certamen, desgrana todos los detalles de los que podrán disfrutar los asistentes e invita al público a inscribirse de manera gratuita en las actividades programadas —Este año hemos dado otro paso adelante y, principalmente, lo que queremos es situar Montilla en el mapa a nivel cultural y turístico. El cine es cultura, pero tiene además una parte económica, de industria, y de promoción turística. Para contar una historia necesitas tener una localización, y la misma viaja por donde viaja ese trabajo audiovisual.Además, también es una manera de proyectar el trabajo, ya que al convocar el concurso de cortometrajes, todos los directores de España que se inscriben, ya saben de Montilla y cuando vienen aquí, quedan maravillados. Asimismo, este año le damos el premio a Pepín Tré y muchas personas de primer nivel de la cultura en España le van a dar un agradecimiento.Vienen actores de primer nivel, vienen productores de primer nivel. Entonces, para Montilla, contar con un evento como el Festival de Microcine, supone una exposición a España y, en el corto plazo, para los montillanos es una gran fiesta del cine y del vino. Consumen cine y vino desde otro prisma, hay un maridaje perfecto. Para el municipio supone un impacto económico, pues se da promoción a productos locales, y también supone un impacto cultural de fuera hacia dentro, ya que nos estamos impregnando del talento de otros artistas.—Para la provincia es una apuesta igualmente por los productos regionales, por el turismo de cercanía. Por suerte, ya hay dos jornadas que se han agotado todas las entradas y en un 40 por ciento es gente de fuera de Montilla. Estamos poniendo nuestro granito de arena para descubrir tesoros.—Hemos incorporado a la Asociación de Empresarios de Montilla (Ademo), que creo que es un movimiento totalmente lógico, ya que involucramos a cerca de una veintena de empresas montillanas, y claro, Ademo tiene que estar ahí como representación de todas estas empresas. Hemos añadido también un curso que imparte Olivia Lara y, durante tres días, va a ir por los institutos ofreciendo formaciones a los jóvenes, además de este homenaje a Pepín Tré, que trae ciertas sorpresas y contaremos con la actuación especial de Pepe Bao en la gala de clausura.—Sin duda, yo diría que la joya de la corona es el maridaje de cine y vino. Eso es lo que nos diferencia del resto de festivales, porque hacemos una selección de cortometrajes a conciencia con respecto al tipo de vino.—Podría estar durante una hora justificando que se le dé este premio y todos los premios de España. Su propuesta en cuanto al humor hace que trascienda a todas las artes e inspira todas las artes. Él crea un humor totalmente transversal y crea paisajes surrealistas. Y luego, por supuesto, su papel dentro del mundo del cine, como creador de bandas sonoras y actor. Hay muchísimos cineastas, actores, productos, guionistas, que lo tienen como referente. Entonces, Pepín Tré es la fuente de inspiración de muchísimos artistas que van a estar con nosotros.—Yo entiendo el vino también como un potenciador del arte. No es lo mismo contemplar un cuadro así, sin más, que hacerlo con un vino que maride ese cuadro, que potencia tus sentidos. Puedes llegar a estimular el gusto y el olfato, así como otras muchas sensaciones que, en el caso del cine, solo con el oído y la vista se quedan ahí.Y al contrario, lo que aporta es que no sea simplemente un pasatiempo. Que el vino no sea simplemente esa parte gastronómica. Potencia la película y potencia el vino. Cuando tú estás viendo una película, tienes la intriga y le das un sorbito al Pedro Ximénez, puedes sentir que sabe diferente, porque las sensaciones que te provoca el cine, las potencias con ese vino. Es una sinergia perfecta.—Como he comentado, se va a celebrar esa formación a cargo de Olivia Lara, que tiene una parte maravillosa, y es que viene de la escuela de su padre, que es Juanma Lara, y tiene una compañía de teatro que se llama Teatroz. Entonces, tiene esa parte tradicional y muy académica, pero también esa parte moderna. Ella es guionista, directora, productora, actriz. Todos los procesos de creación los contempla ella, y lo que va a hacer, al fin y al cabo, es activar botones en los niños, de que esto es un oficio que en su interior tiene 20 oficios más. Entonces, se va a hacer esa formación y una proyección de cortos para jóvenes.—Yo creo que sí. Cada vez estamos atomizando y radicalizando más los contenidos audiovisuales. O duran diez segundos, o duran tres horas. No hay una parte intermedia. Entonces, esta propuesta de cortometrajes, que es contar historias condensadas, que es un género en sí, súper difícil decir tanto con muy poco, es una especia de resistencia, obviamente. Incluso es una especie de resistencia apostar por el vino. Por parte de la organización y del festival nos estamos volviendo cada vez más sibaritas, y me refiero a que creamos experiencias únicas, que son irrepetibles. Son cortos diferentes, vinos diferentes y personas diferentes.—Pues que tienen la oportunidad de disfrutar de una experiencia única, que vengan con todos los sentidos abiertos para que puedan impregnarse de toda esta experiencia. El que no se haya inscrito todavía, que no lo dude: se va a encontrar con muchas sorpresas y con algo hecho con muchísimo cariño, en lo que llevamos un año trabajando.