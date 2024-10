J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La inestabilidad meteorológica marcará este año la festividad de Nuestra Señora de la Aurora. Con todo, pese a la amenaza de lluvia, se espera que los fieles montillanos vuelvan a darse cita este fin de semana en la Parroquia de San Francisco Solano, centro neurálgico de las celebraciones en torno a la patrona de la localidad.Junto con las funciones religiosas promovidas desde hace días por la Hermandad de Nuestra Señora de la Aurora y San Francisco Solano, los actos más importantes que se celebran en torno al Día de la Aurora han arrancado a primera hora de esta mañana con la tradicional ofrenda floral por parte de los escolares de la localidad.Pese a las inclemencias meteorológicas, la iglesia de El Santo permanece abierta durante toda la mañana "para que quien quiera y pueda se acerque a visitar a la Virgen de la Aurora y llevarle flores, tanto la totalidad de los centros educativos, tal y como estaba previsto, o una representación de los mismos", precisaron fuentes de la hermandad.A su vez, en el caso de que algún centro educativo no tenga posibilidad, a lo largo de la mañana de hoy, de acercarse para llevar las flores a la patrona de Montilla, desde la Junta de Gobierno anunciaron su intención de acercarse, entre las 13.00 y las 14.00 de la tarde, para recoger las flores que, finalmente, se destinarán a adornar el paso de la Virgen.De igual modo, la jornada de mañana estará marcada por la inestabilidad meteorológica. No en vano, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) sitúa entre el 80 y el 95 por ciento la probabilidad de lluvia para las horas centrales de este sábado 12 de octubre, día en el que la patrona de Montilla debería salir en procesión por las calles de la localidad, con el acompañamiento de la Agrupación Musical La Unión.Tras la misa que oficiará, a partir de las 18.30 de la tarde, el director espiritual del seminario de Jerez de la Frontera, Lorenzo Morant Pons, el paso de la Virgen de la Aurora –cedido para la ocasión por la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz– debería recorrer las calles San Francisco Solano, Santa Ana, Fernández y Canivell, Escuelas, San Juan de Ávila, Corredera, Ballén y San Francisco Solano, para regresar al templo patronal tras un emotivo recorrido.Al respecto, la Junta de Gobierno de la Hermandad Patronal anunció que "ante la previsión de la tan necesaria lluvia para el sábado 12 de octubre, y en el caso de que finalmente se acuerde no realizar la procesión", al término de la santa misa "se cerraría un momento la iglesia para organizar bancos y demás preparativos que haya que realizar" y, a continuación, se abrirían de nuevo las puertas del templo para que comiencen los cantos previstos.Así, a las 20.30 de la tarde tendría lugar la actuación de la comunidad educativa del Colegio San Luis y San Ildefonso, seguida, media hora más tarde, de la actuación del Colegio La Asunción. Por último, a las 21.30 de la noche, la Tuna Estudiantil del IES Inca Garcilaso, la Tuna de Montilla y la Tuna de Antiguos Alumnos Salesianos se unirían, "de forma extraordinaria", para cantar a la patrona de Montilla.Después de cantar a la Reina de Montilla, y siempre que el tiempo lo permita, los auroros montillanos comenzarían su particular ronda de visitas a los hogares de sus familiares y amigos para brindar sus serenatas y compartir las típicas sopaipas con chocolate. Una noche de coplas que, generalmente, suele alargarse hasta altas horas de la madrugada y que culmina el domingo a las 13.00 de la tarde con la Función Principal de Hermandad, oficiada por Florencio Muñoz García, párroco de San Francisco Solano.De este modo, el templo en el que vio la luz san Francisco Solano allá por 1549 comparte parte de su protagonismo con la Plaza de la Rosa, donde los vecinos de la localidad buscan este fin de semana las tradicionales castañas y nueces que los vendedores ambulantes ofrecen en Montilla coincidiendo con la festividad de su patrona, así como las típicas sopaipas con chocolate que ofrecen en diferentes enclaves la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano, así como la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza.