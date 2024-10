Andrés Berlanga: "La conjunción entre cine y vino le da nombre, categoría y personalidad al festival"

Este viernes, última jornada de proyecciones

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: IMPREVISIBLE FILMS

El Festival de Microcine de Montilla celebró ayer en el Hotel Don Gonzalo su segunda jornada de proyecciones de este evento único que se prolongará hasta mañana y en la que el actor, guionista y cómico cordobés Andrés Berlanga es una pieza clave en la organización. No en vano, se ha ido involucrando cada vez más a lo largo de las últimas ediciones, hasta ser a día de hoy parte de la producción y mano derecha de Dany Ruz, director del festival.Su incursión dentro del evento tuvo lugar a partir de la tercera edición, cuando comenzó a ser el presentador de la gala de clausura, aunque fue a partir del año pasado cuando asumió igualmente labores de producción y de ser, además, el presentador de las proyecciones y las catas, mientras que para este 2024 ya ha estado presente, incluso, en la preproducción. Es por ello que ha vivido en primera persona toda la evolución de un festival que, año tras año, se va consolidando más.“El festival cada año va teniendo más eco, y no solo a nivel provincial o andaluz, sino también nacional. Es más, este año hemos recibido cortos internacionales con galardones muy importantes, que hemos tenido que rechazar porque este es un concurso nacional”, indica Andrés quien, a su vez, reconoce que “cada año, la asistencia de participantes, colaboradores y personas interesadas en disfrutar del festival, es más extensa. Además, este año viene Pepín Tré, que es una figura del cine y del humor, y que merece la pena valorar”.Y es que “el impacto en la ciudad está siendo increíble”, ya que “todos los colaboradores que están aquí, son amigos, son como una familia”, puntualiza Berlanga, quien a su vez hace hincapié en otro de los puntos diferenciales del festival, como es la formación. “Me he quedado bastante emocionado de ver cómo la juventud celebra un festival de cine como este, en una ciudad como esta, donde la participación ha sido increíble. El Teatro Garnelo estaba lleno en las proyecciones para jóvenes”, puntualiza.Sea como fuere, el gran secreto del Festival de Microcine de Montilla es el maridaje entre cine y vino, lo que permite que la cita sea “tan especial”, debido a que “cuando he estado hablando con los participantes de los cortos, y les he explicado la dinámica de las proyecciones con catas, han flipado. Eso no se hace en ningún sitio. Es una singularidad que le da nombre, categoría y personalidad”.Para Berlanga, “el festival lo significa todo”, pues “comprende el amor que le tengo al cine, a la interpretación, el amor que le tengo a hacerle reír a la gente, o al menos sacarle alguna sonrisa, divertirme con esto, que la gente disfrute y que se lleven una experiencia más que simplemente ver un cortometraje”, y además resalta que siente “mucho amor de todos los montillanos. Todos los años que he venido me he sentido muy abrazado. Yo soy cordobés, pero ya me siento como el vino, Amontillado”.Finalmente, remarca entre bromas que espera que “de aquí a pocos años estemos al nivel de San Sebastián. Lo siento por ser tan ambicioso”, al tiempo que asegura que “lo importante es que la gente venga a disfrutar de un festival muy horizontal. Aquí no hay alfombra roja, no hay distinción entre uno que viene de más lejos o más cerca. Aquí se acepta y se abraza a todo el que venga, porque venimos a lo mismo. A disfrutar del cine, del vino y de la gente de Montilla”.En lo que respecta a las proyecciones, este jueves se disfrutaron de hasta seis cortometrajes, junto a sus correspondientes vinos de Bodegas Robles , santo y seña de la producción ecológica en Andalucía y referente de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles. Los dos primeros dentro de concurso, que fueron, de David Fernández Pastor, y que estuvo acompañado de un Verdejo; y, dirigido por María Monreal, y que se maridó con elA continuación se expusieron dos obras seguidas en clave local y provincial que no compiten por los premios, dirigidas por Dany Ruz y Andrés Berlanga, como son, junto a un Oloroso; así como, de David G. Ahumada, y que es ganador del Festival de Casares, en su caso junto a un vino tinto. Finalmente, la última proyección en concurso fue, de María García, junto al que se sirvió un Pedro Ximénez.La última sesión de proyecciones se llevará a cabo hoy, nuevamente a partir de las 20.30 de la tarde, y se trasladará a la sede de Ademo debido a las predicciones de lluvias. En ella se proyectarán los tres últimos cortos del concurso nacional, así como otros dos en clave local.El VI Festival de Microcine cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Montilla. Entre los patrocinadores se encuentran Cannagin, Hotel Don Gonzalo y Bodegas Robles. Además, numerosas entidades colaboran en la realización del mismo, tales Casknolia, Rotulasur, Ademo, los institutos Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda, Futuro Singular, Panadería Manuel Bellido e hijos, Supermercados Contreras, Manolín Mora, Aceites Bellido , Productos Monti y Ópalo.