Izquierda Unida cuestiona las condiciones de seguridad del nuevo carril bici

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Grupo Municipal de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento de Montilla mostró ayer su preocupación por las condiciones de seguridad del nuevo carril bici de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo, una vía que discurre por la antigua travesía de la carretera autonómica A-309 y que conecta la Avenida de Pío XII con la Avenida de Italia, en las inmediaciones de la estación de ferrocarril. Tal y como avanzó Montilla Digital , el nuevo carril bici se extiende a lo largo de 800 metros en el lateral exterior –el más próximo a la vía del tren— de la Avenida del Marqués de la Vega de Armijo, que constituye un tramo urbano de la carretera A-309 Montoro-Puente Genil, cuya cesión por parte de la Junta de Andalucía estudia el Ayuntamiento de Montilla "para su activación en breve".Según explicó ayer la concejala María Luisa Rodas, al revisar el expediente de esta actuación, "nos extrañó que no fuese acompañado de un informe de la Policía Local, como sí existe en otras intervenciones que así lo requieran". Y es que a los integrantes del Grupo Municipal de IU les preocupaban las condiciones de seguridad vial para la incorporación y salida del carril bici en sentido norte-sur, esto es, en el tramo que discurre entre el Parque de Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios y la estación de ferrocarril."También nos preocupa el uso compartido con peatones, ya que la construcción de este carril bici ha dejado ese tramo prácticamente sin acera o con una anchura insuficiente, especialmente para las personas con movilidad reducida, que se tendrían que ver obligadas a cruzar al otro lado de la avenida y volver a cruzar después si se dirigen hacia la estación o hacia la calle Jaime", resaltó la edil de IU.Por otro lado, María Luisa Rodas mostró su "extrañeza" por que, por el momento, el equipo de gobierno "no tenga proyectos de continuidad del carril bici", por lo que, a juicio de la formación, si éste no continúa construyéndose en ambos sentidos, tanto a lo largo de Marqués de la Vega como hacia la Avenida de Italia, no tiene sentido que exista este tramo aislado más allá".A su vez, la concejala de IU defendió la necesidad de "buscar una solución para habilitar una zona de aparcamiento" en las inmediaciones de la Funeraria Tanatorio "San Francisco Solano", así como la redacción de un proyecto de carril bici para Montilla que cuente con dotación suficiente en los próximos presupuestos municipales.