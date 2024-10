El PP reclama al Gobierno recuperar la línea férrea Córdoba-Bobadilla con parada en Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

La senadora del Partido Popular (PP) de Córdoba, Cristina Casanueva, ha anunciado que el Grupo Popular en el Senado presentará una moción reclamando al Gobierno de España que comiencen "cuanto antes" los estudios necesarios para poder recuperar el tren de media distancia entre Córdoba y Bobadilla, con parada en Montilla.Según Casanueva, que estuvo acompañada por Federico Cabello de Alba y por Pedro Jiménez, "hablamos de la movilidad de los montillanos y de muchos vecinos de municipios cercanos que solían hacer uso de esta línea de ferrocarril para su conexión con la Costa del Sol", por lo que, añadió, "no es un capricho del PP, sino que lo están demandando los vecinos de Montilla, los empresarios y los municipios de la Campiña Sur”.La senadora popular recordó que hace unos meses solicitaron al Gobierno de España la puesta en marcha de los estudios necesarios para recuperar la línea de media distancia Córdoba-Bobadilla que contaba con una parada en Montilla.“Dejamos pasar un tiempo prudencial, se aprobó en el Ayuntamiento de Montilla una iniciativa del PP en el mismo sentido, y volvimos a preguntar desde el Senado si está previsto llevar a cabo estos estudios previos en 2024, pero la respuesta ha sido negativa y el Gobierno echa balones fuera diciendo que lo tienen que solicitar las Administraciones”, explicó Casanueva.De este modo, este año 2024 será "un año en blanco para el PSOE en materia de movilidad en Montilla", en opinión de Cristina Casanueva, quien denunció que “el Gobierno del PSOE se olvida una vez más de las inversiones necesarias para nuestra tierra, tiene paralizados proyectos importantes como la restauración y puesta en valor de la muralla noroeste del castillo de El Gran Capitán en Montilla a cargo del 2% Cultural; no hace nada ante el mal estado de la autovía A-45 a la altura de Fernán Núñez que hemos reclamado en varias ocasiones, y ahora nos da un portazo en la cara con la posible parada de trenes en esta localidad”, dijo."Este año no hemos tenido Presupuestos Generales del Estado por la decisión unilateral de Sánchez de ni siquiera presentarlos, plegado a los intereses de los independentistas y las concesiones que otorga para mantenerse en el poder", afirmó la senadora, para quien "mientras, Andalucía y Córdoba siguen soportando los olvidos y agravios del Gobierno del PSOE".Además, a juicio de Cristina Casanueva, "los cordobeses y andaluces seguimos sufriendo una financiación del Estado injusta e insuficiente por la que perdemos 1.500 millones de euros cada año que podrían servir para inversiones en sanidad, educación y políticas sociales", de ahí que insistiera en que "el PSOE solo está en la desigualdad y en la confrontación, y hace tiempo que se olvidó de Córdoba y de Montilla”."Desde el PP de Córdoba vamos a seguir reclamando lo que es nuestro, como la recuperación de la línea ferroviaria de media distancia Córdoba-Bobadilla con parada en Montilla", confirmó la senadora popular, quien avanzó que "vamos a seguir escuchando a los vecinos y trasladando sus necesidades para mejorar su calidad de vida".