IU se suma a la concentración convocada por CCOO para reclamar "justicia" en la Ley de Dependencia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA

La dirección provincial de Izquierda Unida (IU), encabezada por Sebastián Pérez, junto a la dirección local, representada por Rosa Rodríguez, han anunciado su adhesión a la concentración convocada por Comisiones Obreras (CCOO) mañana sábado, tras una reunión mantenida con la secretaria general del sindicato en Córdoba, Marina Borrego, que estuvo acompañada por el responsable de Política Social, Said Faz.Esta movilización busca denunciar la "situación crítica" en la aplicación de la ley de Dependencia en Andalucía y exigir "soluciones inmediatas" a la Junta de Andalucía. De este modo, Izquierda Unida se une a esta protesta para exigir un "cambio drástico" en el sistema de atención a la dependencia."Actualmente, en Córdoba y en toda Andalucía, miles de personas mueren sin haber recibido la prestación que les corresponde o sin haber sido siquiera valoradas", denuncian desde IU, para añadir que "la Junta de Andalucía está incumpliendo flagrantemente la ley, que establece un plazo máximo de 180 días para valorar a las personas dependientes, mientras que en la práctica se tarda más de 600 días".Además, se enfrentan a listas de espera que superan las 50.000 personas en toda la comunidad, quienes aguardan ser valoradas o recibir la prestación que les permita vivir con dignidad. “Cada mes fallecen personas por la ineficacia y la ineficiencia del sistema, mientras el gobierno andaluz desatiende estos servicios públicos esenciales, como la sanidad, la educación y, en este caso, la Dependencia", añadió Sebastián Pérez.Marina Borrego recalcó que “el Gobierno de la Junta pretende convertir la dependencia en beneficiencia, pretende darnos lo que buenamente le parezca bien darnos, y eso no lo vamos a permitir. La ley lo deja bien claro, la dependencia debe ser un servicio de calidad, y para eso hay que dotar al servicio del personal suficiente pero también, que este personal trabaje en condiciones dignas, no como ahora, con contratos temporales y parciales, con un abuso del contrato fijo-discontinuo”.Desde Izquierda Unida se hace un llamamiento a la ciudadanía para que salga a la calle a reclamar unos servicios públicos de calidad, y que el Gobierno andaluz "deje de desviar fondos a lo privado, apostando firmemente por la atención a las personas dependientes".