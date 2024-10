El nuevo Pleno del Consejo Regulador se constituirá el próximo 29 de octubre

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR (ARCHIVO)

El nuevo Pleno del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles se constituirá el próximo 29 de octubre, después de que los distintos sectores representados en el máximo órgano de control de los vinos cordobeses hayan alcanzado un acuerdo para presentar candidaturas únicas en cada uno de los censos habilitados.De este modo, Asaja-Córdoba encabeza el censo de agricultores no asociados a cooperativas, mientras que Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba representará a los agricultores asociados a tales entidades. Por último, el sector bodeguero estará representado por la Asociación Provincial de Vinos y Bebidas Alcohólicas de la Provincia de Córdoba.La concurrencia de una única candidatura implica que este próximo miércoles se llevará a cabo su proclamación, de manera que no será necesaria la celebración de elecciones, procediéndose a la proclamación automática de los vocales durante el Pleno que se celebrará el próximo 29 de octubre.Desde el Consejo Regulador han valorado la "plena disponibilidad" de los sectores implicados –agricultores, cooperativas y bodegas– para "alcanzar un consenso que tenga su reflejo en una nueva etapa y en nuevos objetivos de futuro para los vinos y vinagres de Montilla-Moriles".Según la entidad que preside Javier Martín, las candidaturas únicas buscarían conformar un Pleno que "garantice una representación plural y diversa de las distintas realidades productivas de la zona" y, en ese sentido, se muestran convencidos de que "se abre, de nuevo, un espacio para el debate, el análisis y el trabajo en común con el firme propósito de marcar metas de futuro".A través de un comunicado al que ha tenido acceso Montilla Digital , el máximo órgano de control de los vinos defiende la necesidad de "buscar soluciones de consenso" y de "mantener la cuota de mercado actual, con un panorama más que difícil y complicado para los vinos andaluces y, en general, para todo el sector vitivinícola".Para Javier Martín, presidente en funciones del organismo, "la unidad y el consenso, así como la implicación de todos los integrantes del Consejo Regulador en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas, lo consolida y garantiza un futuro prometedor de los vinos y vinagres de Montilla-Moriles".Por parte de los agricultores, Juan Manuel Centella, presidente de la Sectorial Vitivinícola de Asaja-Córdoba, ha expresado su deseo de estudiar en esta nueva etapa "las debilidades y los posibles cambios que necesita el sector en este momento", al tiempo que ha defendido la necesidad de "encontrar ayudas de otras Administraciones" para iniciar "estudios de viabilidad" que permitan adaptar los vinos amparados por la DOP Montilla-Moriles "a lo que actualmente demanda el mercado".Por su parte, Antonio López Pérez-Barquero, presidente de la Cooperativa La Aurora de Montilla, en representación de Cooperativas Agroalimentarias de Córdoba, ha expresado su confianza en "poder superar las últimas dificultades surgidas", en referencia velada a las cuentas deficitarias de este órgano que, como avanzó en primicia este periódico , originaron la suspensión de la última edición de la Cata del Vino."Desde el sector de las cooperativas tenemos depositada una gran ilusión por alcanzar los nuevos retos acordes con el gran protagonismo que tiene el sector de las cooperativas en nuestra Denominación de Origen y estamos seguros de poder lograrlos dada la unidad existente en estos momentos en todo nuestro sector", ha añadido.Por su parte, la Asociación Provincial de Vinos y Bebidas Alcohólicas de la Provincia de Córdoba reconoce que "el peso como Denominación de Origen va disminuyendo cada día y el incremento del precio en origen del vino no está teniendo una buena acogida en los clientes finales"."Cada vez tiene más peso la producción de vino para venta a granel a otras denominaciones de origen y nuestros vinos finos ven reducida su presencia en los lineales", sostiene la entidad que preside Manuel Luis del Pino, quien aboga por "definir entre todos hacia dónde queremos ir y valorar qué puede aportar la DOP a los diversos operadores".