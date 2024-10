El dramaturgo montillano Romeo Urbano presenta en el Teatro Garnelo su musical 'Feliz lunes'

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Teatro Garnelo se vestirá de gala este próximo domingo, a partir de las 19.30 de la tarde, para asistir a la representación de Feliz lunes , una comedia musical dirigida por el dramaturgo montillano Romeo Urbano, que analiza la influencia que ejerce sobre el ser humano la identidad que se crea en Internet y en las redes sociales.La obra, que fue estrenada en el año 2022, acumula tres temporadas en escena en diferentes salas de Madrid y Málaga, a cargo de la compañía Opening Doors y representa, en unos 90 minutos, un día en la vida de una chica y su actividad en redes sociales como eje conductor.Así, al despertar en su lunes libre, la protagonista de la obra, Sara, una de los miles de jóvenes que busca un hueco entre las luces de Madrid, descubre que su sueño se ha hecho realidad: le han ofrecido el papel protagonista de una película. Para celebrarlo, como de costumbre, acudirá al cariño de los comentarios de su Instagram, el amor de sude Tinder y la compañía de suspreferidos.Pero la celebración pronto se vuelve reflexiva. Porque, a mediodía, cuando su mejor amigo gay la visita, ella se reconoce demasiado en los problemas de autoestima que ve en él, en su caso derivados del mar de encuentros casuales que esen el centro de Madrid.Ya por la tarde, la mirada limpia de un desconocido, un inmigrante argentino que busca un porvenir en la capital y que no cree en las aplicaciones para ligar, la obliga a comparar su yo virtual con lo que ella cree que es su yo real. Cuando por fin cae la noche, y sola frente a su pantalla, la emoción del éxito se ha desvanecido, de modo que solo dos preguntas permanecen: ¿cuál de las dos Saras es la real? ¿Cuál es la original y cuál es la copia?supone el regreso a su Montilla natal de Romeo Urbano, acompañado en el reparto por los actores Cristina Salvador, Alberto Misud y Manuel Pico, letrista de las canciones originales creadas por el compositor José Luis Buzón a partir de los tonos más habituales de la telefonía móvil."Esta obra tiene todos los ingredientes de un musical y está tratada en clave de comedia porque nuestro principal objetivo es el entretenimiento del espectador", reconoció el dramaturgo montillano que, en octubre de 2016, triunfó en la Mostra de Teatre de Barcelona junto a la productora montillana María Rey.Romeo Urbano no quiso ocultar su felicidad por poder volver al Teatro Garnelo con su primer texto teatral estrenado por una compañía profesional y con la alegría de poder enseñar en el pueblo donde creció todo lo aprendido desde que representaronen 2016, tal y como recogió en su día Montilla Digital Durante la presentación de, la concejala de Cultura, Soledad Raya, mostró su "satisfacción" por poder acoger en Montilla "una obra con un mensaje muy actual sobre las redes sociales", que definió como "una herramienta maravillosa pero, igualmente, dañina si no las usamos bien, por su posibilidad de generar problemas psicológicos y adicciones".En este sentido, tanto el propio autor como la actriz Cristina Salvador quisieron matizar que la obra se limita a presentar la realidad de las redes sociales. "No las analizamos desde una perspectiva panfletaria ni moralista: simplemente contamos la historia desde nuestra propia experiencia, porque todo el equipo es muy joven, pero sin tener respuestas, por eso sólo pretendemos que el público reflexione", destacaron.De igual modo, Romeo Urbano hizo hincapié en que Feliz lunes es una obra "para todos los públicos: tanto para los jóvenes que están viviendo esta realidad de las redes sociales como para el resto de las personas que quieren entrar en contacto con esta problemática".Las entradas para asistir el próximo domingo 6 de octubre a la representación en el Teatro Garnelo depueden adquirse, al precio de 10,00 euros, tanto en las oficinas del Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" como a través de este enlace