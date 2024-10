El Consejo Regulador finaliza el proceso para la renovación de su Pleno

Vocales del Consejo Regulador Montilla-Moriles

Censo A.1. Viticultores asociados a entidades asociativas agrarias

Titular: Manuel Alférez Portero.

Suplente: Juan Luque Torres.

Juan Luque Torres. Titular: Carlos Ortiz Lucena.

Suplente: Manuel Romero Prieto.

Manuel Romero Prieto. Titular: Antonio López Pérez-Barquero, en representación de Las Albarizas, C.B.

Suplente: Cristóbal Tarifa Sevillano.

Censo A.2. Viticultores no asociados a entidades asociativas agrarias

Titular: Juan Manuel Centella Rosa, en representación de Centella Rosa, C.B.

Suplente: David Jesús Osuna Fernández.

David Jesús Osuna Fernández. Titular: Manuel Jiménez del Pino.

Suplente: Antonio Adamuz Blanco.

Antonio Adamuz Blanco. Titular: José M. Sillero Sánchez de Puerta, en representación de Hermanos Sillero Sánchez de Puerta, C.B.

Suplente: Antonio Velasco Portero, en representación de Márquez Espejo, S.C.

Censo B. Bodegas

Titular: Rafael Córdoba García, en representación de Bodegas Pérez Barquero.

Suplente: Manuel Galán Espina, en representación de Bodegas Galán Portero.

Manuel Galán Espina, en representación de Bodegas Galán Portero. Titular: Francisco Padillo Cambronero, en representación de Navisa Industrial Vinícola Española.

Suplente: Manuel Luis del Pino Espejo, en representación de Hijos de Manuel del Pino.

Manuel Luis del Pino Espejo, en representación de Hijos de Manuel del Pino. Titular: Miguel Jesús Herrador Veredas, en representación de Bodegas Navarro.

Suplente: Raúl Cruz Cañete, en representación de Rodriguez Chiachío.

Raúl Cruz Cañete, en representación de Rodriguez Chiachío. Titular: Francisco José Muñoz Herrador, en representación de Bodegas Toro Albalá.

Suplente: José María Sánchez Cambronero, en representación de Bodegas Cabriñana.

José María Sánchez Cambronero, en representación de Bodegas Cabriñana. Titular: Antonio López Cuenca, en representación de Bodegas El Monte.

Suplente: Juan Luque Recio, en representación de Bodegas Luque.

Juan Luque Recio, en representación de Bodegas Luque. Titular: Luis Giménez Alvear, en representación de Bodegas Alvear.

Suplente: Francisco Javier Pozo Buil, en representación de Bodegas y Destilerías del Sur.

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles ha dado por finalizado el proceso de renovación de los vocales que componen su Pleno, al haberse presentado una candidatura única en cada uno de los censos con derecho a voto, tal y como avanzó en primicia Montilla Digital El Pleno del Consejo Regulador está formado por un presidente –que desde el 24 de enero del 2013 es el abogado Javier Martín Fernández –, un director-gerente –desde el año 2006 es Enrique Garrido Giménez– y un vocal técnico. Junto a ellos, el Pleno del Consejo cuenta con doce vocales titulares y otros tantos suplentes, integrados en alguno de los tres censos que representan a viticultores cooperativistas, a los no cooperativistas y al sector comercializador.Como ya informó este periódico, al proceso electoral han concurrido listas únicas por los distintos censos con derecho a voto y el Pleno del Consejo Regulador quedará válidamente constituido el próximo martes 29 de octubre con la toma de posesión de los nuevos miembros.El proceso de renovación del Pleno del Consejo Regulador no ha estado exento de polémica. No en vano, un grupo de bodegas y lagares del marco llegó a cuestionar la “unidad del sector” que pregona la propia entidad, tras anunciar la presentación de candidaturas únicas en cada uno de los censos habilitados.El portavoz del colectivo, Cristóbal Luque, calificó de “cosméticos” los acuerdos anunciados y de “patada al balón hacia adelante” la convocatoria de unas elecciones que, como adelantó, “no se van a celebrar porque, como viene ocurriendo desde hace décadas en la zona Montilla-Moriles, se ha acordado una lista única que, en realidad, responde a un consenso obligado”.Las tres instituciones que han presentado listas únicas al proceso electoral y que han conseguido finalmente representación en el Pleno han sido Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía –por el censo de agricultores asociados a Cooperativas (censo A.1)–; la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) –por el censo de agricultores no asociados a cooperativas (censo A.2)– y la Asociación Provincial de Vinos y Bebidas Alcohólicas de Córdoba –en el censo de empresas elaboradoras y comercializadoras de vino y vinagre (censo B)–.La concurrencia de una única candidatura ha implicado que, durante el día de ayer, se llevara a cabo la proclamación definitiva de las candidaturas por parte de la Junta Electoral Territorial. A continuación, el Consejo Regulador convocará el Pleno de constitución para el próximo 29 de octubre, momento en el que se someterá a debate el nombramiento del presidente de la entidad.