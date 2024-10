Carmen Giménez Alvear | Antonio García Urbano (Pavito Blanco): maestro de los Drake Alvear (3)

CARMEN GIMÉNEZ ALVEAR

FOTOGRAFÍAS: FUNDACIÓN ALVEAR

La inusual ausencia de dedicatoria por parte del compositor, unida a la predilección conocida de componer estas piezas para mujeres de su círculo más íntimo y familiar, en un principio hizo suponer que la obra pudiera estar dedicada a una segunda hija de Antonio García Urbano, pues había dedicado una a la primera.De la duda nos sacó Don Jaime Drake de Alvear, discípulo del compositor que, al preguntarle Joaquín por este nombre y su posible relación con alguna hija del autor, negó que así fuera, afirmando que la única “Agustinita” que conocía en esa época era la hija del bodeguero José Cobos.Además, ayudó a relacionarla el hecho de que la pieza se hallara escrita al reverso del pasodoble, aludiendo al vino así titulado de Bodegas Cobos, y dedicado a la figura de su propietario. En base a ello, el maestro García Urbano habría tenido el gesto no sólo de dedicar un pasodoble al célebre bodeguero, sino de dedicarle igualmente una mazurka a su querida hija.es un vals fechado en enero de 1942, que inicialmente se firma con el título depara piano y que, más tarde, Pavito Blanco lo retituló con el nombre de, “inspirado en los hermosos pensamientos de mi discípulo Joaquín Drake y de Alvear, a quién se lo dedico”.Se trata, pues, de una pieza dedicada a un discípulo suyo, como hizo pocos días después con otra pieza dedicada a su hermano Andrés. Joaquín fue el mayor de toda la saga de hermanos Drake de Alvear que pasaron por las enseñanzas de Don Antonio. Además, fue el primer y mayor de los nietos del Conde de la Cortina.No sabemos qué pensamientos de su discípulo fueron exactamente los que sirvieron de inspiración al compositor y que pudieron llevar a ese título, pero muy probablemente estén relacionados con el fallecimiento, poco más de dos años antes, de su hermano Fernando.Terminamos las historias de las piezas con el pasodoble, también dedicada a un vino de Montilla, en este caso, de Bodegas Alvear . Estrenado en 1948 en el Teatro Garnelo, este pasodoble nace en primera instancia con el título, con letra de su discípulo Andrés Drake de Alvear, cuyos versos en los primeros momentos parecen tener un carácter más promocional, no exento de un humor sarcástico e inteligente.Firma el Conde de la Cortina de su puño y letra el 12 de abril de 1948, un agradecimiento explícito al autor al final de la pieza y sobre la partitura, rezando de esta manera: “Mi enhorabuena con gran agradecimiento al compositor, que con su inspiración genial tanto enaltece al vino Alvear y por tanto, a Montilla”.En la portada de la partitura original, así como en las homólogas que hizo para el registro en la Sociedad General de Autores y en la posterior edición impresa, aparece el escudo de la familia Alvear rematado de la corona condal.Posteriormente, se debió reformar el título, constituyéndose como, con una letra más poética y estilizada que la primera, que entra en la música a medida en cuanto a métrica y significación, logrando una genial simbiosis entre lo que se escucha y lo que se expresa.Aquellos que pudieron asistir el pasado 5 de octubre al Teatro Garnelo, no olvidarán un concierto como éste, dedicado a la merecida memoria del célebre maestro montillano, y es por ello que nos complace decirles que “sin dudar, (Fundación) Alvear lo repetirá”.