Tendencias en joyas para mujer para este otoño-invierno

5 tendencias en joyas para mujer (otoño / invierno 2024)

Joyas artesanales

Collares y gargantillas chunky

Joyas de inspiración natural

Brazaletes dorados

Perlas de colores

Lasofrecen muchas posibilidades a la hora de personalizar un look y darle un toque especial. Son parte de la moda y, al igual que ella, también existenque van cambiando cada temporada. La temporada otoño - invierno 2024 llega cargado de nuevas tendencias en joyas para mujer muy interesantes y con detalles especiales.Entre las tendencias clave de esta temporada otoño-invierno 2024, lasse están posicionando como una de las mejores opciones. La clave de su éxito radica principalmente en que se trata de, lo que les otorga un gran valor. Es una tendencia que, además de ser bonita y exclusiva, también tiene un claro enfoque sostenible.En este tipo de joyas se prioriza la calidad, el respeto al medio ambiente y el gusto por el diseño, convirtiéndose en auténticas piezas de valor, incluso por un precio muy económico.Han sido una tendencia este verano y se mantiene para la próxima temporada. Los collares chunky, cuanto más grandes mejor, le pueden dar un toque especial a tu jersey más básico o incluso darle un detalle diferente a ese “aburrido” abrigo. En invierno los collares cobran especial importancia, ya que es muy habitual ir siempre con abrigos y chaquetas y parece que siempre vamos vestidos igual… Con los collares chunky puedes ir cambiando de look cada día.El otoño es el mes de las hojas caídas, de los árboles en tonos marrones. Esto se extrapola también a las tendencias en joyas para mujer de otoño / invierno y se llevan las joyas de inspiración natural. Formas de hojas, colores que van desde el beige hasta el marrón oscuro, el terracota o el color arena. Se puede combinar con tonos plata, acero o dorado. Un acierto seguro.Para las noches de otoño, invierno, pero también para la oficina, para las excursiones en el día o para ir de shopping. Los brazaletes grandes dorados, en una única unidad o en combinación con varias pulseras si son más discretas, son una de las tendencias para esta última temporada del año. El color dorado vuelve a estar de moda y conquista las joyerías. Puede ser en brillo o en mate y combina muy bien con cualquier prenda a la hora de vestir y cualquier color, desde los atrevidos rojos hasta los clásicos blanco y negro.Los pendientes de perlas son un must en el joyero de cualquier mujer. No importa la edad, de hecho, se usan desde los primeros pendientes de bebés y se mantienen a lo largo de su vida, cambiando el tamaño en función de si queremos algo más discreto o más voluminoso. Para darle un toque especial, esta temporada otoño - invierno 2024 se llevan las perlas de colores: azul cielo, rosa palo, beige, amarillo clarito… Tonos pasteles para darle un detalle diferente a estos pendientes clásicos que se renuevan (otra vez).