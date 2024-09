Se abren las inscripciones para el Jubileo 2025 en Roma

¿Cómo peregrinar a Roma en un año de Jubileo?

Las claves del próximo año Jubileo

Un año de perdón mencionado en el Antiguo Testamento

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

A partir del mes de septiembre de este año quedan abiertas las inscripciones digitales para peregrinar a Roma el próximo año de Jubileo 2025. Este año de Jubileo dará comienzo en la Nochebuena de 2024, con una misa especial a cargo del Papa Francisco donde se realizará el rito de ‘abrir las puertas’ de la Basílica de San Pedro a toda la cristiandad.Se espera que esta misa tenga una extraordinaria afluencia de peregrinos y peregrinas, porque se trata de la inauguración del nuevo año Jubileo. A partir de esta misa, será posible peregrinar a Roma durante todo 2025 para visitar el Vaticano y participar de los eventos que tendrán lugar en esta Ciudad Santa.Aunque es posible simplemente tomar un vuelo a Roma y visitar la Basílica de San Pedro como haríamos normalmente, lo ideal es registrarse como peregrino o peregrina en la página web oficial desarrollada por el Vaticano para este Jubileo. Esto nos permitirá formar parte de diferentes grupos de peregrinación identificados con distintos colores, lo que favorece la organización en un año en el que se espera que acudan millones de visitantes a Roma.También puedes prepararte para este Jubileo de los jóvenes 2025 en la tienda online de Holyart, donde puedes conseguir tu propio Kit de peregrino con mochilas, gorras y botellas de agua identificativas que emplean los colores oficiales del Jacobeo. Esto te ayudará a que los miembros de tu grupo te identifiquen. Además, Holyart también ofrece rosarios conmemorativos, libros didácticos, y muchos otros artículos religiosos.El último año Jubileo en 2016, en respuesta a una convocatoria extraordinaria llevada a cabo por el Papa Francisco. En 2025, sin embargo, el año Jubileo responde al calendario tradicional, que en la Iglesia Católica establece un evento de este tipo cada 25 años. Por eso se trata de un año Jubileo muy especial, para el que se ha elegido el lema ‘Peregrinos de la Esperanza’. Se espera entonces una afluencia masiva de creyentes a Roma.Sin embargo, un año Jubileo no solo tiene lugar en el Vaticano. También es posible disfrutar de misas del Jubileo en cualquier parroquia regional, porque el mensaje de la cristiandad es universal. Tienes la opción de visitar tu iglesia de siempre para participar en las misas conmemorativas del Jubileo, y recibirás las mismas enseñanzas y bendiciones que encontrarías en la misa del Vaticano Los orígenes históricos del Jubileo se pueden encontrar en el Antiguo Testamento, donde se menciona una tradición judía que tenía lugar cada cincuenta años. En esta tradición se perdonaba al prójimo, se condonaban las deudas e incluso se liberaban a los esclavos. En el cristianismo, el Jubileo quedó vinculado después al año de Gracia del Señor, y pasó a celebrarse cada 25 años.Lo más importante del Jubileo consiste en perdonar a los demás, porque se trata de un año de conciliación. La idea pasa por mejorar nuestra actitud ante nuestro prójimo. Si no puedes peregrinar a Roma, no debes preocuparte. Lo esencial para la celebración de este Año Santo consiste simplemente en mantener una actitud más conciliadora.