La Asociación de Comerciantes rechaza el cambio de día festivo por la Vendimia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO) acaba de expresar su "descontento" y su "disconformidad" con la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento de Montilla "de forma totalmente unilateral" de adelantar a la jornada de mañana viernes, 6 de septiembre, el festivo local con motivo de los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles En un escrito remitido a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Montilla, al que ha tenido acceso Montilla Digital , AEACO considera "de vital importancia" que las decisiones que adopte el Consistorio sobre asuntos que "afecten directamente" al sector comercial "sean, al menos, consultadas con los comercios implicados o con la asociación que los representa", circunstancia que no se ha producido en esta ocasión, según sostiene el propio colectivo.Tradicionalmente, los actos centrales de la Fiesta de la Vendimia se han venido celebrando el primer fin de semana del mes de septiembre, de modo que el Pleno de la Corporación municipal fijaba como festivo local el lunes inmediatamente posterior. Sin embargo, tal y como ha denunciado AEACO, "el Ayuntamiento ha tomado la decisión de cambiar el día festivo" este año, adelantándolo a la jornada de mañana viernes."Las consecuencias de esta decisión, en la que no se ha tenido en cuenta la opinión del comercio, afecta negativamente a nuestros locales comerciales, ya que el viernes es uno de los mejores días de ventas", sostiene AEACO, que lamenta que el Ayuntamiento "no haya pensado en los propios trabajadores de los comercios", ya que, con este cambio de festivo, "se rompe completamente el calendario para los trabajadores, puesto que no abren el viernes, pero sí el sábado, de manera que no tienen ninguna opción de disfrutar de esos días".De igual manera, el malestar de la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio se ha incrementado, según reconocen desde el propio colectivo, "cuando nos comunican que el comercio no puede abrir el viernes pero sí se va a celebrar el tradicional mercadillo de los viernes"."Esta decisión resulta totalmente contradictoria, ya que afecta directamente y de forma muy negativa a nuestro sector comercial, que está pasando por una época de ventas complicada", añade el colectivo empresarial, que insiste en que "los comercios no pueden abrir el viernes pero sí lo pueden hacer los puestos ambulantes".El escrito que AEACO ha hecho llegar a la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Montilla también alude al "descontento del sector bodeguero, al que representa ADEMO", por la celebración de los actos en torno a la Fiesta de la Vendimia en Bodegas Pérez Barquero Bodegas Alvear , "sin que se tengan en cuenta al resto de bodegas montillanas para la realización de algunos de los actos".Por todo ello, desde la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio han rogado al equipo de gobierno que "consideren esta decisión y la valoren pensando en el sector comercial de Montilla". En ese sentido, instan al Consistorio a "tomar las medidas oportunas para intentar mitigar las consecuencias negativas que tendría para los comercios" y a proponer "alguna solución" al respecto.