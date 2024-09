Gran expectación en el primer partido del Infantil A de Apedem

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍAS: C.D. APEDEM

El Estadio Municipal de Fútbol vivió ayer una extraordinaria jornada de la mano del combinado Infantil A del Club Deportivo Apedem, que se enfrentaba a un Real Betis Balompié que llegaba de la mano del mítico jugador montillano Juan Antonio González Ureña, segundo entrenador del conjunto verdiblanco.En un encuentro con dos periodos totalmente diferenciados, los jugadores de Rafa López realizaron una fenomenal primera parte, practicando una presión alta desde el inicio en tres cuartos de campo que imposibilitaba la salida del balón del conjunto sevillano. Sin embargo, los amarillos no supieron materializar las numerosas ocasiones de gol de las que dispusieron.En el segundo periodo, el conjunto local bajó el ritmo de presión debido al cansancio por la falta de competición y fue sometido por un Real Betis Balompie que estuvo mejor plantado en el centro del campo y que dispuso de numerosas ocasiones de gol que fueron neutralizadas por la gran actuación de Darío, portero del Club Deportivo Apedem.El gol visitante llegaría en el descuento, tras un remate que fue al larguero de la portería del equipo local cuyo rechace fue finalmente aprovechado por un jugador verdiblanco que se adelantó al defensor montillano rematando el balón de cabeza hasta el fondo de la red.Pese a la derrota, la afición montillana que llenó el Estadio Municipal de Fútbol disfrutó de un muy buen partido, con dos grandes equipos que lucharon de principio a fin por los tres puntos y con el aliciente extra de ver en su tierra a Juan Ureña, que debutó con el Real Betis Balompié en Primera División en la temporada 1986/1987, aunque no fue hasta la temporada 1990/1991 cuando se consolidó en el primer equipo.Tras su retirada del fútbol profesional, el deportista montillano ha dirigido equipos de la cantera del Betis y fue segundo de Víctor Fernández en el primer equipo. No en vano, posee el título nacional de Entrenador, además de haber sido profesor de Educación Física en la Universidad de Sevilla, especialidad en la que está licenciado.