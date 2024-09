El PP se suma a las críticas por la programación musical de la Fiesta de la Vendimia

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: PARTIDO POPULAR

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Montilla se sumó ayer a las críticas que se vienen sucediendo en los últimos días por la programación musical de la Fiesta de la Vendimia. Durante el transcurso de una rueda de prensa, el portavoz del Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba, compareció junto a los concejales Pedro Jiménez y María del Carmen Polonio para hacer una valoración sobre la última edición de este evento, declarado "De Interés Turístico".En alusión al Buzón del Lector publicado por Montilla Digital este pasado lunes , Cabello de Alba aseguró que "durante estos días han sido muchos los ciudadanos que se hacen acercado a nosotros con determinadas quejas" que, además, "han salido en redes sociales y, también, en los medios de comunicación local".Para el edil popular, "en líneas generales, entendemos que la Fiesta de la Vendimia ha sido una fiesta correcta pero absolutamente exenta de actividades y de ambición", por lo que reclamó "un nivel diferente" para un evento organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Montilla, la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora Virgen de las Viñas y el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles."No hay que cambiar nada, pero hay que añadir cosas", afirmó Federico Cabello de Alba, quien desveló que desde el inicio del actual mandato, el Grupo Municipal Popular viene reclamando la constitución de una mesa de trabajo para "estructurar" y "organizar de forma compartida" los eventos festivos de Montilla y, en especial, la Feria de El Santo y la Fiesta de la Vendimia.Según el portavoz popular, "lo único que se ha hecho hasta ahora mismo ha sido convocar comisiones informativas con un mes de antelación para informarnos de lo que ya estaba hecho, con lo cual, la oposición realmente ha tenido muy poca función en cualquiera de las fiestas".Cabello de Alba desveló ayer que "aunque en la Fiesta de la Vendimia nunca se ha contado con la oposición para poder trabajar un modelo determinado de fiesta, al menos, hasta ahora, se había tenido el detalle de recibir una llamada por parte del alcalde para comunicar quién iba a ser el capataz de honor", algo que este año, y siempre según la versión del PP, no se habría producido.A juicio del Grupo Municipal Popular, "Montilla necesita una Fiesta de la Vendimia que, además de festejar la recogida de la uva y el inicio de la elaboración del vino del año", sirva de "escaparate" para bodegueros, para cosecheros y para todo el sector."Para eso hay que darle una dimensión muy superior a la que tiene en este momento, que no deja de ser local", reconoció Federico Cabello de Alba, quien insistió en la necesidad de constituir este próximo mes de octubre una mesa de trabajo para comenzar a trabajar "cuanto antes" en la organización de la Fiesta de la Vendimia del próximo año."No nos vale que en el mes de agosto convoquen una comisión informativa para decirnos cuáles son las cosas que se han contratado, los actos que se han previsto y demás: eso ya no nos vale en absoluto", apuntó con rotundidad el portavoz del PP.Entre las ideas que barajan los populares para mejorar el programa de actos de la Fiesta de la Vendimia, Federico Cabello de Alba aludió a la organización de un certamen literario "en el que se premien obras que promocionen los vinos de Montilla", así como a la designación de un "país invitado" para "dar un salto a la internacionalización" de este evento.Con respecto al cambio del día festivo, que suscitó las críticas de la Asociación de Empresarios y Autónomos del Comercio (AEACO) , el portavoz del PP aclaró que "ya estaba acordado por la Corporación anterior", a petición de la Asociación de Vecinos Gran Capitán, y la medida se adoptó "para un periodo de prueba de tres años", aunque planteó la posibilidad de modificarlo, incluso, en el pleno tendrá lugar esta misma noche.